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Анна Каренина из Карелии или спектакль, который стал популярным сериалом. На что сходить в театр?

07.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый месяц AFISHA.TUT.BY подсказывает читателям, какую постановку посмотреть в театре. Ноябрь не исключение. Мы нашли для вас два интересных фестиваля и гастроли, которые балетоманы вряд ли пропустят. А еще видеоарт, социальный театр и современная белорусская драматургия. На что купить билеты в этом месяце — решать только вам. Действуйте!

«Тутта Карлссон: первая и единственная»

Когда: 7 и 30 ноября, 11.00 и 14.00

Где: Театр кукол

Сколько: 9 рублей

Сюжет сказки шведского писателя Яна Экхольма взрослые наверняка помнят со времен собственного детства. Однажды лисенок Людвиг подружился с цыпленком Туттой, но сохранить эту дружбу оказалось совсем не просто: слишком уж много стереотипов о кастах, границах и пищевых цепочках существует во взрослом мире. Режиссер из Петербурга, ученица Руслана Кудашова Екатерина Ложкина-Белевич поставила в Минске трогательную театральную версию этой сказки. Она идеально подходит для семейного просмотра — с ребенком точно будет что обсудить. А еще ярко и интересно придумана визуально (художник Людмила Скитович): здесь и живой актерский план, и самые разные виды кукол, и театр теней.

«Раскрытие»

Когда: 11 ноября, 19.00

Где: Hide (ул. Октябрьская, 19)

Сколько: 15 рублей

Социальный театр становится все популярнее в Минске, и в фокус его внимания попадает все больше проблем, в разной степени табуированных для широкого обсуждения: домашнее насилие, инклюзия в социальную жизнь людей с ограниченными возможностями. Спектакль «Раскрытие» как раз из этого ряда. Его создательницам, драматургу Алене Иванюшенко и режиссеру Наталье Левановой, важно было поговорить о том, как общество взаимодействует с беременной женщиной (родственники, друзья, система здравоохранения). Спектакль сделан в форме игры про роды, как будто бы «Монополия», но в родильном отделении: неверный ответ санитарке — вернитесь на два хода назад. Но развлекательная форма не повод избегать серьезных тем, обсуждение которых начнется во время спектакля и продолжится на дискуссии после.

«Сон у купальскую ноч»

Когда: 12 ноября, 19.00

Где: Купаловский театр

Сколько: от 9 до 25 рублей

С видеоартом в белорусском театре работают мало. Но если хотите увидеть один из самых ярких примеров последнего времени — сходите на «Сон у купальскую ноч». Шекспировскую комедию играют в большом прозрачном кубе, стенки которого периодически становятся экранами. На них слова превращаются в волшебный лес, а через мгновение невиданные растения снова рассыпаются на буквы. На экранах возникают проекции героев — например, огромное лицо Оберона (Александр Козелло) в любовной тоске, которая охватит каждого, кто его увидит. В какой-то момент на экране окажутся и сами зрители, ставшие частью этого магического пространства. Кстати, не только в метафорическом, но и в буквальном смысле — часть зрительских мест в этом спектакле расположена на сцене.

«Сестры Грайи»

Когда: 14 ноября, 19.00

Где: Дом литераторов (ул. Фрунзе, 5)

Сколько: от 25 до 40 рублей

На декабрьскую премьеру Евгения Корняга в РТБД можно настроиться, пересмотрев его «Сестер Граий» (Минский областной театр кукол «Батлейка»), в ноябре их снова покажут в Минске. «Сестры Грайи» — это визуальный спектакль, сочетающий в себе пластику и театр кукол. С помощью тела и предмета Корняг размышляет о героях древнегреческих мифов, об их страстях и чувствах, которые так легко откликаются в современном человеке, как будто Олимп — это один из микрорайонов Минска. Сценическое пространство для этих размышлений суживается до рамки-паспарту, а все происходящее в нем напоминает ожившие картины.

«Анна Каренина»

Когда: 15 ноября, 19.00

Где: Музыкальный театр

Сколько: от 19,50 до 26 рублей

Иногда в столичной афише случаются интересные совпадения — например, два балета «Анна Каренина» в один день. И если ваше сердце разрывается, на какой пойти, то не забывайте про аргумент: спектакль в репертуаре можно посмотреть и в следующем месяце, а гастрольный показ — нет. В командировку в Минск приедет Музыкальный театр Карелии. Их «Анна Каренина» обращает на себя внимание в первую очередь из-за имени хореографа-постановщика — Кирилл Симонов. В его послужном списке не одна номинация на «Золотую маску», это имя, за которым в российском театральном процессе следят. «Анну Каренину» Симонова отличает обращение к внутреннему миру героини, а еще — куда большая приверженность балетной классике, чем обычно свойственна хореографу.

«Комната умирает»

Когда: 16 ноября в 20.00 и 17 ноября в 19.00

Где: Ок16 (Октябрьская, 16)

Сколько: 15 рублей

Бренд «современная белорусская драматургия» прирастает новыми именами. Одно из них — Микита Ильинчик. В 2018-м его пьеса «Комната умирает» вошла в шорт-лист Фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в Москве. А не так давно состоялась ее премьера в Минске: спектакль поставила режиссер Полина Добровольская. «Комната умирает» — история об окружающей действительности. Ильинчик фокусируется на масштабных ее проявлениях вроде военных парадов и эмиграции в Польшу, но в то же время очень чуток к тонкостям межличностного общения и обращается скорее к нашему чувственному восприятию, чем к рациональному.

TheatreHD: «Дрянь»

Когда: 17, 22 и 27 ноября

Где: VOKA CINEMA

Сколько: от 20 рублей

Спектакль «Дрянь» объединит очень разные сегменты аудитории. Во-первых, конечно же, любителей сериалов. Спектакль Фиби Уоллер-Бридж хронологически предшествовал сериалу, который в этом году получил сразу четыре «Эмми» и стоит в одном ряду награжденных с «Чернобылем» и «Игрой престолов». Те, кто успел его посмотреть, прежде чем сходить на спектакль, точно оценят ту жесткость и компактность, которые отличают сценическую версию. Во-вторых, «Дрянь» обратит на себя внимание любителей моноспектаклей: актриса, способная держать зрительское внимание больше часа просто сидя на стуле, — высший пилотаж жанра. И в-третьих, на этот спектакль наверняка захотят прийти поклонники stand up — прообразом постановки был скетч, и в спектакле осталось достаточно много его характерных черт.

«Вий»

Когда: 19 ноября, 19.00

Где: Большой театр

Сколько: от 12 до 260 рублей


Отличная новость для тех, кто хотел бы попасть на 32-й Международный фестиваль современной хореографии в Витебске, но не сможет: кое-что из программы фестиваля можно будет увидеть и в Минске. Например, балет «Вий» авторского театра Раду Поклитару «Киев модерн-балет». «Вий» — одно из сакральных произведений для украинской сцены. Сакральных в широком смысле — и из-за мистического гоголевского сюжета, и из-за отношения постановщиков, множества интерпретаций. Известный хореограф Раду Поклитару предлагает свою. Самыми яркими ее особенностями стали музыка современного украинского композитора Александра Родина и то, как Поклитару приближает к современности, кажется, таких далеких от нее героев.

«На розныя галасы. Polish Plays»

Когда: 19−26 ноября

Где: на разных площадках

Сколько: бесплатно, по предварительной регистрации


С 19 по 26 ноября в Минске пройдет Pop-up фестиваль «На розныя галасы. Polish Plays», в рамках которого зрителям представят современные польские пьесы. Над читками пьес работает очень яркий режиссерский состав: Валентина Мороз, Александр Марченко, Юра Диваков, Дмитрий Богославский, Екатерина Аверкова, Полина Добровольская, Евгения Давиденко. Среди пьес, которые вышли отдельной антологией в белорусском переводе, есть знаковые для польского театра. Например, «Малая нарацыя» Войтека Земильского, где автор рассказывает историю своей семьи, своего деда, известного деятеля культуры, которого за два года до смерти обвинили в сотрудничестве с польской службой безопасности. А есть и абсолютно новые тексты, способные ответить на вопрос: что происходит в польском театре прямо сейчас? Чтобы это понять, можно сходить, например, на читку пьесы Пшемыслава Пилярского «Вяртайся», где автор размышляет о коллективной и личной памяти.

Фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар»

Когда: 19−24 ноября

Где: Концертный зал Лицея БГУ, Пространство Hide

Сколько: от 5 рублей

 


Студенческие и молодежные театры из разных стран мира на несколько дней съедутся в Минск, чтобы поучаствовать в фестивале «Тэатральны куфар». В программе можно найти страны, с чьей театральной культурой мы совершенно незнакомы. Например, театр Института изобразительных искусств из Катманду (Непал) покажет спектакль «Гроб» о местных гастарбайтерах. А театр Republic of Performing Arts из Джакарты (Индонезия) — спектакль «Мария Зайтун» о религиозном осмыслении жизни и смерти. В афише можно встретить и хорошо знакомые белорусскому зрителю названия и имена: Студенческий театр Тарту (Эстония) и его режиссер Калев Куду. В этот раз эстонцы привезут в Минск спектакль по белорусской пьесе — «Урожай» Павла Пряжко.

По теме: более полная программа «Театрального куфара» уже выходила на «Афише»

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Нашли для вас два интересных фестиваля и гастроли, которые балетоманы вряд ли пропустят. А еще видеоарт, социальный театр и современная белорусская драматургия.
 
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