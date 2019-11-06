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Не прогадать с отдыхом. Когда лучше брать отпуск в 2020 году?

07.11.2019 07:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не прогадать с отдыхом. Когда лучше брать отпуск в 2020 году?
pixabay.com

ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ

Согласно ст. 155 Трудового кодекса минимальная продолжительность основного отпуска в Беларуси составляет 24 календарных дня. Некоторым работникам наниматели могут предоставить дополнительные дни отпуска. Например, за работу с вредными или опасными условиями труда, за ненормированный рабочий день, за продолжительный стаж работы. Дополнительные поощрительные отпуска также могут быть установлены коллективным договором.

По закону отпуск можно взять полностью, а можно разделить на две части при условии, что продолжительность одной из них будет не менее 14 дней.

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Чтобы отдохнуть дольше, необходимо рационально использовать праздничные и выходные дни. Например, если вы собираетесь в отпуск на две недели, лучше всего уходить с понедельника. Получается, что уже с вечера пятницы вы абсолютно свободны, то есть фактически отпуск продлится не 14, а 16 дней.

Традиционно выгодно уходить в отпуск в конце апреля – начале мая, когда в календаре много праздничных дней. Если в 2020 году вы собрались отдохнуть две недели именно в этот период, то продолжительность отпуска может увеличиться сразу на шесть дней при условии, что вы уйдете на отдых с 29 апреля (среда). Ведь в связи с выходными и праздничными днями вы отдыхаете дольше. Фактически отдых начнется 25 апреля (суббота), а последний день отгула придется на 14 мая (четверг). Поэтому отпуск продлится не 14 дней, а целых 20.

Можно поступить еще более хитро, взяв отпуск с 29 апреля на 15 дней. В этом случае последний день отпуска придется на пятницу (15 мая), и отдых удлинится на счет выходных. В итоге на работу не нужно выходить с 25 апреля (суббота) по 17 мая (воскресенье) – 23 дня подряд вместо 15!

17 дней вместо 14 можно «отгулять» за счет выходного дня 3 июля, который приходится на пятницу.

Удлинить каникулы можно за счет рождественских (25 декабря и 7 января) и новогодних (1 января) праздников, если вы решили отдохнуть на стыке 2019 и 2020 годов. Если уйдете в отпуск на две недели с 26 декабря, вам фактически не нужно будет выходить на работу в период с 25 декабря по 12 января – 19 дней подряд.

Не прогадать с отдыхом. Когда лучше брать отпуск в 2020 году? Не только пляжи. Что делать в Греции осенью и зимой?

Такой же «эффект» будет, если уйти в отпуск на две недели с 3 января. Фактически не нужно будет ходить на работу с 1 по 19 января. Не трудно подсчитать, что это также 19 дней отдыха подряд вместо 14 положенных.

ВЫПЛАТЫ

Однако предложенные варианты не подойдут тем, кто хочет получить больше отпускных. Дело в том, что, пока мы работаем, оплачиваются только рабочие дни, а вот когда отдыхаем, в расчет отпускных входят и выходные. Это значит, что, уходя в отпуск с понедельника, вы не получите выплат за субботу и воскресенье перед ним. А вот если уйти в отпуск с субботы, то деньги за уик-энд вы получите.

Если вы хотите получить больше отпускных, то отпуск выгоднее брать в те месяцы, в которых нет праздничных дней и, соответственно, количество рабочих дней больше, например, в августе или октябре. Также выгодно брать отпуск на 24 дня с субботы, если в этом месяце еще остается несколько рабочих дней. Таким образом, в месяц отдыха можно получить больше денег, чем среднемесячная зарплата, т.к. будут оплачены все выходные.

Следует учитывать, что, к примеру, в мае стоимость рабочего дня больше. Если вы не работаете один день в мае и получаете за него отпускные, то в итоге потеряете больше, чем если бы не работали один день в августе.

Не прогадать с отдыхом. Когда лучше брать отпуск в 2020 году?
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КСТАТИ

В 2020 году сразу три праздничных дня выпадают на субботу или воскресенье – 8 марта (воскресенье), 9 мая (суббота) и 7 ноября (суббота).

Полный список нерабочих (праздничных) дней в 2020 году:

1 января (среда)

Новый Год

7 января (вторник)

Рождество Христово (православное Рождество)

8 марта (воскресенье)

День женщин

28 апреля (вторник)

Радуница

1 мая (пятница)

Праздник труда

9 мая (суббота)

День Победы

3 июля (пятница)

День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

7 ноября (суббота)

День Октябрьской революции

25 декабря (пятница)

Рождество Христово (католическое Рождество)
 
 
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