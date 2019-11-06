Со взлетами и падениями. Как прошел сезон для белорусских теннисистов?

Источник материала: Аргументы и факты

ПЕРВЫЙ ШЛЕМ

Безусловно, самой успешной представительницей Беларуси на теннисных кортах, как и в прошлом сезоне, стала Арина Соболенко. Наша спортсменка выиграла первый же турнир года в китайском Шэньчжэне, однако затем результаты стали нестабильными. Блестящие показатели белоруска чередовала с необъяснимыми поражениями. Сразу девять турниров первая ракетка страны была вынуждена завершить уже после стартового матча, в том числе Уимблдон. В целом турниры серии Большого шлема в «одиночке» сложились неудачно для Соболенко, как и весь грунтово-травяной сезон.

В то же время на харде нашей теннисистке практически нет равных, чему может свидетельствовать и победа над первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти на турнире в Ухане, который в итоге белоруска и выиграла. К слову, в Ухане Соболенко пока вовсе не проигрывала, завоевав титул два года подряд. «Вишенкой на торте» стала и громкая победа на малом итоговом турнире WTA, в котором соревнуются преимущественно девушки из второй десятки рейтинга. Своей победой Соболенко доказала, что ее место выше, чем 11-я позиция, на которой она закончила сезон.

Настоящий прорыв случился для Арины Соболенко в парном разряде. Отыграв практически весь сезон в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс, она добилась невероятных результатов. За год дуэт выиграл титулы в Майами, Индиан-Уэллсе и самый важный – турнир Большого шлема на открытом чемпионате США – US Open-2019. За всю историю белорусского тенниса «шлем» в любых разрядах взрослых соревнований покорялся лишь троим теннисистам – Виктории Азаренко, Максиму Мирному и Наталье Зверевой. Теперь в этот элитный список можно добавить и Арину Соболенко. Интересно, что Соболенко, позиционирующая себя как «одиночница», закончила год в паре на пятом месте в рейтинге, по ходу сезона став даже второй ракеткой мира.

Теннисный год для Арины Соболенко запомнился и выяснением профессиональных отношений с личным тренером Дмитрием Турсуновым, которое вылилось в информационное пространство. Расставание с наставником после US Open вскоре сменилось воссоединением тандема. Впоследствии спортсменка не раз в своих интервью подчеркивала, насколько для нее важна работа с нынешним тренерским составом.



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СТАБИЛЬНАЯ МАМА

Пожалуй, самой стабильной белорусской теннисисткой была опытная Виктория Азаренко. Молодая мама, пытающаяся вернуться на вершину после рождения ребенка, звезд с неба не хватала, но и количество откровенных провалов свела к минимуму. Особенно запомнился матч, которого ждал, наверное, каждый белорусский болельщик. На US Open волей жребия Виктории Азаренко предстояла встреча с Ариной Соболенко. Девушки не разочаровали и выдали матч на загляденье. Экс-первая ракетка мира хоть и уступила, но доказала, что ее рано списывать со счетов. Наивысшее достижение в «одиночке» – финал турнира в Монтеррее.

Этот год для Виктории Азаренко запомнился и тем, что впервые после декретного отпуска спортсменка смогла завоевать титул. Правда, в парном разряде. В феврале в мексиканском Акапулько белоруска выиграла турнир вместе с китаянкой Сайсай Чжэн, а затем более престижные соревнования в Риме в паре с Эшли Барти.

Стоит отметить, что сезон Азаренко закончила еще в сентябре, как раз проиграв стартовый поединок US Open Соболенко.

НАЙТИ ИГРУ

Досрочно закончила сезон и Вера Лапко. Спортсменка объяснила, что ей мешают хроническая травма колена и подорванный иммунитет. Теннисный год сложился для Лапко откровенно неудачно. Молодая теннисистка одержала всего четыре победы и потерпела сразу 15 поражений. В основном белоруска выбывала в первом же круге турниров. Последним турниром, на котором сыграла Вера Лапко, был Уимблдон, где теннисистка также выбыла в первом раунде.

Вскоре белоруска рассталась со своим личным тренером Владимиром Круком. Под его руководством Вера Лапко добиралась до 60-й позиции в рейтинге WTA. Пока это наивысшее достижение для спортсменки. Сейчас белоруска занимает место в четвертой сотне.

Без ярких всплесков выступила и Александра Саснович. Практически весь актив года для нее пришелся на январь: четвертьфинал в Брисбене, полуфинал в Сиднее и выход в третий раунд на Australian Open. Но после такого обнадеживающего начала – хоть шаром покати. Сразу на 13 турнирах Саснович проигрывала стартовые матчи. В итоге из топ-30 Саснович откатилась на 67-е место в рейтинге.

К слову, Александру Саснович также не минули пертурбации в тренерском составе. В апреле спортсменка приняла решение расстаться с личным наставником Александром Ленючевым и начать сотрудничество со словаком Владимиром Платеником. После семи поражений в восьми матчах вновь была сделана рокировка и возвращен Ленючев.

Стоит упомянуть и об Ольге Говорцовой, которая возвращается в теннис после рождения ребенка. Белоруска в основном играла на мелких турнирах или в квалификациях и сумела одержать одну победу на соревнованиях в Дармстаде. Сейчас в рейтинге Ольга Говорцова располагается в конце второй сотни. Титулы на небольших турнирах также есть у 19-летней Юлии Готовко, 18-летней Анны Кубаревой и 17-летней Виктории Канапацкой.

В нынешнем сезоне наши девушки вновь успешно выступили на Кубке Федерации, дойдя до полуфинала. Там белоруски в борьбе уступили австралийкам, ведомым первой ракеткой мира Эшли Барти.



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МУЖЧИНЫ

У мужчин заметного прогресса добился Егор Герасимов. Он стал четвертым спортсменом в белорусской истории, которому удалось попасть в сотню лучших теннисистов мира. Пик выступлений белоруса пришел на конец сезона, когда ему удалось квалифицироваться в основную сетку US Open и добраться до 1/32 финала, а также дойти до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге.

А вот Илья Ивашко после обнадеживающего прошлого сезона допустил отступление вглубь второй сотни мирового рейтинга. Стратегию на 2019 год в середине апреля сломала травма ноги, выбившая белоруса из игры на три месяца. Тем не менее, в актив спортсмену можно отнести результаты, показанные на «Большом шлеме» в Мельбурне и Нью-Йорке. На Australian Open он дошел до 1/32 финала, на US Open пробился в основу через три победы в квалификации.

В парном разряде после завершения карьеры Максимом Мирным первой ракеткой страны стал 28-летний Андрей Василевский. В этом сезоне он выступал в основном на мелких турнирах, но на пяти из них одержал победу. Это позволяет ему входить сейчас в топ-80 парного рейтинга.