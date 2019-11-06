Чем заняться в большие выходные в Минске? 12 идей для лютых тусовщиков

Ну что, отдыхать? Наконец-то можно аж на четыре дня отключить будильник и уйти в культурный загул. Чтобы вам было не так сложно сделать выбор, куда пойти, AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на уикенд на нашем сервисе, и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») мы выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 4 по 6 ноября. Но выходные же гигантские — так что щедро добавили бонусов от редакции.
На прошлой неделе в прокате особенно хорошо стартовало продолжение анимации «Семейка Аддамс». По сюжету папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.
Российский рэпер Баста планирует уже во второй раз собрать «Минск-Арену». Как думаете, у него это получится? Скорее всего да, ведь Вася Вакуленко — это настоящее имя музыканта — один из самых популярных представителей русскоязычного рэпа. Напомним, что именно Баста первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку России — «Олимпийский».
Уже вторую осень подряд лучшие немецкие и белорусские музыканты собираются на минской сцене с единой целью: погрузить слушателей в магическую атмосферу XJAZZ. Фестиваль принесет в столицу дыхание Берлина, объединив на эти три выходных дня джаз и фанк, блюз и соул, электронную и неоклассическую музыку. Кстати, фест был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и за 5 лет своего существования получил статус культового события и завоевал признание и любовь публики в Турции, России, Польше, Израиле, Франции и Беларуси. Подробный гид по фестивальным событиям мы публиковали тут.
Уже сегодня в Минске пройдет фестиваль электроники Trance Fusion: команда приглашает вас отпраздновать его 10-летие. За все эти годы на фестивале выступили такие звезды транс-сцены, как Andrew Rayel, Alex M.O.R.P.H., Alexander Popov, Eximinds и многие другие. В этом году фест выходит на новый уровень: теперь у него новая вместительная площадка, еще более мощный продакшн и сильный лайнап. Приходите сжигать подошвы под Mark Sixma (NL), Jorn Van Deynhoven (NL), Alexander Popov (Ru), DRYM (UA).
Вы не поверите, но на один из лучших спектаклей позапрошлого года все еще есть билеты — и это аномалия какая-то! «Бетон» поставил любимчик минских театралов Евгений Корняг. Жанр спектакля обозначить довольно непросто, сам автор называет его «визуальной поэзией». В нем режиссер воплощает древнегреческий миф об Орфее и Эвридике языком пластики — в постановке практически нет слов, только титры. «Бетон» бесконечно ироничен, но на самом деле это история о вечных поисках любви и невозможности ее найти и сохранить. Отметим еще, что у постановки много фанатов, на спектакли Корняга минчане действительно ходят не раз и не два. Попробуйте, вам должно понравиться.
Если вам давно хочется сделать что-то эдакое, то вот ноябрьская «Пятиминутка» в "Корпусе" вам прекрасно подойдет. В течение пяти минут все желающие могут спеть / станцевать / выступить / высказаться / показать свои любые работы. Это будет открытый микрофон для творческих, лаборатория, где делятся сумасшедшими идеями, скажем так. Ну необычно ведь, правда? Кстати, есть и дресс-код: готовьте пунцовые одежды, красный — цвет вечера.
В конце октября в пространстве ZAL #2 открылась фотовыставка «Змена» с работами одного из самых талантливых и выдающихся фотожурналистов в истории Беларуси — Сергея Брушко. «Змена» — документальное отображение эпохального периода в истории нашей страны: конец 1980-х — начало 1990-х, время Перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен, время, когда все казалось возможным. Если хотите хоть что-то понимать об истории своей страны, выставку нужно обязательно посетить.
В четверг в столичный прокат вышла экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон», это продолжение культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние». В плане завышенных ожиданий Майку Флэнегану, который сел в режиссерское кресло, очевидно, придется непросто. Какой бы премьера ни вышла (в последние годы экранизации Кинга одна хуже другой), ставим на то, что именно эта будет хороша — на Rotten Tomatoes есть подтверждение. Поход в кино прописан вот кому — загибайте пальцы: фанатам самого Кинга, поклонникам Кубрика или хотя бы его «Сияния», почитателям маленького, но даровитого Джейкоба Тремблея («Комната», «Сомния») и любителям крепких хорроров. Держите в уме, что рейтинг фильма — «18+». К слову, лучшие премьеры недели мы собрали тут.
Сколько: вход свободный. Стоимость билета на аттракционы и игровые аппараты — от 1 до 3 рублей. Вход в лабиринт — 8 рублей в будний день, 10 рублей в выходной. В ясельную зону — 10 рублей, в детскую — за 15 рублей (оплата действует на весь день).
На прошлой неделе в Минске открылся уже второй семейно-развлекательный центр «Динозаврия». Это крупнейший игровой комплекс в стране, причем вход в него — абсолютно бесплатный. Вы можете прийти с ребенком на шоу динозавров или попасть на получасовые дискотеки для малышей, которые будут проходить здесь по пятницам и каждые выходные. Помимо бесплатных мероприятий, в «Динозаврии» есть аттракционы, игровые аппараты и трехуровневый лабиринт с пневмотиром, слайдами, батутами и шариковым бассейном (все это оплачивается отдельно). AFISHA.TUT.BY заглянула в новую «Динозаврию» до открытия и делится, кому туда стоит идти и сколько денег с собой брать.
Обитатели гаражей, инди-рокеры из Ярославля ssshhhiiittt! везут в Минск свою неуемную энергию, чтобы вам в конце концов было где как следует послэмиться. Втайне коллектив поклоняется мэтрам экспериментального звучания Bondage Fairies и The Wytches, а в Минск музыканты едут с новыми треками и уже привычной энергией взрослеющей сентиментальности, сырым гаражным звуком и искренней лирикой, воспевающей юность.
Угоститься трдельником
Когда: с 8.00 до 22.00 с понедельника по пятницу и с 10.30 до 22.00 в выходные
Где: ул. Киселева, 4
В этот уикенд погода премерзкая, так что если захочется душевности и ламповости, можете заглянуть в новое заведение. Рядом с площадью Победы как раз открылось мини-кафе с чешской сладостью — трдельником. Попробовать классическое лакомство с корицей можно за 3 и 3,5 рубля, с маком или кокосом — 3,5 и 4 рубля, сырный — 4 и 4,5 рубля. За хот-дог в трдельнике нужно отдать 5 рублей. Правда, посидеть в кафе особо не рассчитывайте: помещение совсем маленькое, но несколько человек у барной стойки разместиться могут. Если что, тут мы собрали 8 недорогих баров Минска, где цены почти как в магазине.
Главный кинофестиваль Беларуси подходит в концу, но на два последних дня «Лістапада» вы все еще можете попасть: и билеты остались, и дождливые выходные, говорят, лучше всего проводить в кинотеатре. 7 ноября можно, например, сходить на гениальное кино Никиты Лаврецкого «Сашин ад» или на что-то еще из молодого белорусского — вот тут гид по национальному конкурсу. В четверг и пятницу вы все еще можете посмотреть несколько сильных документалок — например, «Белую маму» и «Акварель» (вот тут гид по документальным фильмам). Если останутся силы, насчитали для вас аж 16 игровых фильмов, которые сегодня-завтра будут крутить в центре Минска.
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