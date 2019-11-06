Чем заняться в большие выходные в Минске? 12 идей для лютых тусовщиков

Источник материала: Tut.by

Ну что, отдыхать? Наконец-то можно аж на четыре дня отключить будильник и уйти в культурный загул. Чтобы вам было не так сложно сделать выбор, куда пойти, AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на уикенд на нашем сервисе, и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) мы выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 4 по 6 ноября. Но выходные же гигантские — так что щедро добавили бонусов от редакции.

Выбор минчан

Попасть на лидера проката — «Семейка Аддамс»



Кадр из мультфильма «Семейка Аддамс»

Когда: все выходные Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

На прошлой неделе в прокате особенно хорошо стартовало продолжение анимации «Семейка Аддамс». По сюжету папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.

Полный график кинопремьер Минска

Оторваться на концерте Басты



Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Российский рэпер Баста планирует уже во второй раз собрать «Минск-Арену». Как думаете, у него это получится? Скорее всего да, ведь Вася Вакуленко — это настоящее имя музыканта — один из самых популярных представителей русскоязычного рэпа. Напомним, что именно Баста первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку России — «Олимпийский».

Сходить на необычный фестиваль джаза



Фото: Алексей Казнадей

Когда: 8 — 10 ноября Где: на концертных площадках Минска Сколько: от 15 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Уже вторую осень подряд лучшие немецкие и белорусские музыканты собираются на минской сцене с единой целью: погрузить слушателей в магическую атмосферу XJAZZ. Фестиваль принесет в столицу дыхание Берлина, объединив на эти три выходных дня джаз и фанк, блюз и соул, электронную и неоклассическую музыку. Кстати, фест был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистом Себастьяном Студницким и за 5 лет своего существования получил статус культового события и завоевал признание и любовь публики в Турции, России, Польше, Израиле, Франции и Беларуси. Подробный гид по фестивальным событиям мы публиковали тут .

Развлечься на фестивале транс-музыки





Когда: 7 ноября, 21.00 Где: Hide Сколько: от 25 рублей

Уже сегодня в Минске пройдет фестиваль электроники Trance Fusion: команда приглашает вас отпраздновать его 10-летие. За все эти годы на фестивале выступили такие звезды транс-сцены, как Andrew Rayel, Alex M.O.R.P.H., Alexander Popov, Eximinds и многие другие. В этом году фест выходит на новый уровень: теперь у него новая вместительная площадка, еще более мощный продакшн и сильный лайнап. Приходите сжигать подошвы под Mark Sixma (NL), Jorn Van Deynhoven (NL), Alexander Popov (Ru), DRYM (UA).

Наконец-то выбраться на «Бетон»



«Бетон». Фото: rtbd.by

Когда: 8 ноября, 19.00 Где: РТБД Сколько: от 10 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Вы не поверите, но на один из лучших спектаклей позапрошлого года все еще есть билеты — и это аномалия какая-то! «Бетон» поставил любимчик минских театралов Евгений Корняг. Жанр спектакля обозначить довольно непросто, сам автор называет его «визуальной поэзией». В нем режиссер воплощает древнегреческий миф об Орфее и Эвридике языком пластики — в постановке практически нет слов, только титры. «Бетон» бесконечно ироничен, но на самом деле это история о вечных поисках любви и невозможности ее найти и сохранить. Отметим еще, что у постановки много фанатов, на спектакли Корняга минчане действительно ходят не раз и не два. Попробуйте, вам должно понравиться.



Фото: pixabay.com

Когда: 8 ноября, 20.00 Где: " Корпус " Сколько: бесплатно

Если вам давно хочется сделать что-то эдакое, то вот ноябрьская «Пятиминутка» в "Корпусе" вам прекрасно подойдет. В течение пяти минут все желающие могут спеть / станцевать / выступить / высказаться / показать свои любые работы. Это будет открытый микрофон для творческих, лаборатория, где делятся сумасшедшими идеями, скажем так. Ну необычно ведь, правда? Кстати, есть и дресс-код: готовьте пунцовые одежды, красный — цвет вечера.

Зачекиниться на лучшей выставке месяца





Когда: все выходные, 11.00 — 20.00 Где: Дворец искусств Сколько: бесплатно

В конце октября в пространстве ZAL #2 открылась фотовыставка «Змена» с работами одного из самых талантливых и выдающихся фотожурналистов в истории Беларуси — Сергея Брушко. «Змена» — документальное отображение эпохального периода в истории нашей страны: конец 1980-х — начало 1990-х, время Перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен, время, когда все казалось возможным. Если хотите хоть что-то понимать об истории своей страны, выставку нужно обязательно посетить.

Советы от редакции

Сходить на премьеру в кино — «Доктор Сон»



Кадр из фильма «Доктор Сон»

Когда: все выходные Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 6,50 рубля КУПИТЬ БИЛЕТ

В четверг в столичный прокат вышла экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон», это продолжение культового фильма Стэнли Кубрика «Сияние». В плане завышенных ожиданий Майку Флэнегану, который сел в режиссерское кресло, очевидно, придется непросто. Какой бы премьера ни вышла (в последние годы экранизации Кинга одна хуже другой), ставим на то, что именно эта будет хороша — на Rotten Tomatoes есть подтверждение. Поход в кино прописан вот кому — загибайте пальцы: фанатам самого Кинга, поклонникам Кубрика или хотя бы его «Сияния», почитателям маленького, но даровитого Джейкоба Тремблея («Комната», «Сомния») и любителям крепких хорроров. Держите в уме, что рейтинг фильма — «18+». К слову, лучшие премьеры недели мы собрали тут .

Наведаться в новую «Динозаврию»





Когда: понедельник — с 15.00 до 22.00, вторник-пятница — с 12.00 до 22.00, суббота-воскресенье — с 11.00 до 22.00 Где: ТРЦ Diamond City Сколько: вход свободный. Стоимость билета на аттракционы и игровые аппараты — от 1 до 3 рублей. Вход в лабиринт — 8 рублей в будний день, 10 рублей в выходной. В ясельную зону — 10 рублей, в детскую — за 15 рублей (оплата действует на весь день).

На прошлой неделе в Минске открылся уже второй семейно-развлекательный центр «Динозаврия». Это крупнейший игровой комплекс в стране, причем вход в него — абсолютно бесплатный. Вы можете прийти с ребенком на шоу динозавров или попасть на получасовые дискотеки для малышей, которые будут проходить здесь по пятницам и каждые выходные. Помимо бесплатных мероприятий, в «Динозаврии» есть аттракционы, игровые аппараты и трехуровневый лабиринт с пневмотиром, слайдами, батутами и шариковым бассейном (все это оплачивается отдельно). AFISHA.TUT.BY заглянула в новую «Динозаврию» до открытия и делится, кому туда стоит идти и сколько денег с собой брать.

Угореть на концерте ssshhhiiittt!

Когда: 10 ноября, 19.00 Где: Re:Public Сколько: от 25 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Обитатели гаражей, инди-рокеры из Ярославля ssshhhiiittt! везут в Минск свою неуемную энергию, чтобы вам в конце концов было где как следует послэмиться. Втайне коллектив поклоняется мэтрам экспериментального звучания Bondage Fairies и The Wytches, а в Минск музыканты едут с новыми треками и уже привычной энергией взрослеющей сентиментальности, сырым гаражным звуком и искренней лирикой, воспевающей юность.

Угоститься трдельником



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: с 8.00 до 22.00 с понедельника по пятницу и с 10.30 до 22.00 в выходные Где: ул. Киселева, 4

В этот уикенд погода премерзкая, так что если захочется душевности и ламповости, можете заглянуть в новое заведение. Рядом с площадью Победы как раз открылось мини-кафе с чешской сладостью — трдельником. Попробовать классическое лакомство с корицей можно за 3 и 3,5 рубля, с маком или кокосом — 3,5 и 4 рубля, сырный — 4 и 4,5 рубля. За хот-дог в трдельнике нужно отдать 5 рублей. Правда, посидеть в кафе особо не рассчитывайте: помещение совсем маленькое, но несколько человек у барной стойки разместиться могут. Если что, тут мы собрали 8 недорогих баров Минска, где цены почти как в магазине.

Зависнуть на «Лістападзе»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: до 8 октября Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 6 рублей

Главный кинофестиваль Беларуси подходит в концу, но на два последних дня «Лістапада» вы все еще можете попасть: и билеты остались, и дождливые выходные, говорят, лучше всего проводить в кинотеатре. 7 ноября можно, например, сходить на гениальное кино Никиты Лаврецкого «Сашин ад» или на что-то еще из молодого белорусского — вот тут гид по национальному конкурсу . В четверг и пятницу вы все еще можете посмотреть несколько сильных документалок — например, «Белую маму» и «Акварель» (вот тут гид по документальным фильмам ). Если останутся силы, насчитали для вас аж 16 игровых фильмов , которые сегодня-завтра будут крутить в центре Минска.

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