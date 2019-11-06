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В Беларуси проходит чемпионат Европы по тайскому боксу

07.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие бойцы муай-тай со всей Европы в эти дни собрались в Минске. За звания чемпионов континента сражаются спортсмены почти из трех десятков стран. За зрелищными поединками наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На ринге в эти дни сражаются более пятисот спортсменов из 26 стран. Конкуренция на турнире очень серьезная. От Беларуси, например, выступают бойцы, уже сделавшие себе громкое имя в тайском боксе.

«Я сейчас поменял новую весовую категорию. До этого выступал 81, сейчас 86. Планирую, конечно же, золото, в любом случае. Это новое для меня все, новое испытание. Я надеюсь, и новая победа», – признался многократный чемпион мира Дмитрий Валент. 

Руководство сборной приняло решение, что Беларусь на мировом и континентальном первенстве будет представлена двумя разными составами. Поэтому на чемпионате планеты получили право выступить молодые спортсмены. Получить подобный опыт для них очень важно. Ну а основные мастера призваны радовать своих болельщиков на домашнем турнире.

«Мы когда-то приняли на федерации свой негласный закон: первые номера на мир, вторые – на Европу. Сейчас мы повезли на мир практически вторые номера. Но ребята вступили очень достойно. То есть смена подрастает, и уже нашим звездам надо оглядываться», – указал первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолий Симончик.

Похожая тактика и у российской сборной. В Минск вместе с опытными бойцами приехали и вторые номера. Для них этот чемпионат отличный шанс раскрыться.

«Молодым тоже дали шанс попробовать себя на этом чемпионате, на хорошем уровне», – отметил член сборной России по муай-тай Асланбек Зикриеев.

Сверхвысоких задач на турнир тренерский штаб россиян перед командой не ставит. Выступить достойно – вот главная цель.

«Необходима сама работа спортсмена. Пускай он не займет какое-то место, но он должен сделать важную для себя работу. Именно в ринге. Если он ее выполнит, это будет уже хорошо», – подчеркнул главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин.  

В рамках нынешнего чемпионата Европы впервые разыграют медали юниоры. А взрослые спортсмены получат возможность заработать лицензии на Всемирные игры 2021-го года, которые пройдут в Бирмингеме. 



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Теги: Минск
 
 
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