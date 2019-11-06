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В Беларуси проходит чемпионат Европы по тайскому боксу
07.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лучшие бойцы
На ринге в эти дни сражаются более пятисот спортсменов из 26 стран. Конкуренция на турнире очень серьезная. От Беларуси, например, выступают бойцы, уже сделавшие себе громкое имя в тайском боксе.
«Я сейчас поменял новую весовую категорию. До этого выступал 81, сейчас 86. Планирую, конечно же, золото, в любом случае. Это новое для меня все, новое испытание. Я надеюсь, и новая победа», – признался многократный чемпион мира Дмитрий Валент.
Похожая тактика и у российской сборной. В Минск вместе с опытными бойцами приехали и вторые номера. Для них этот чемпионат отличный шанс раскрыться.
«Молодым тоже дали шанс попробовать себя на этом чемпионате, на хорошем уровне», – отметил член сборной России по муай-тай Асланбек Зикриеев.
В рамках нынешнего чемпионата Европы впервые разыграют медали юниоры. А взрослые спортсмены получат возможность заработать лицензии на Всемирные игры 2021-го года, которые пройдут в Бирмингеме.
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За звания чемпионов континента сражаются спортсмены почти из трех десятков стран.
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