ГАИ Минской области в выходные проверит водителей на трезвость

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Рейдовые группы сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности отработают объекты торговли, где продают спиртное, увеселительные заведения (кафе, дискотеки, сельские клубы), места массового отдыха граждан, сообщили в УВД Минского облисполкома.