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ГАИ Минской области в выходные проверит водителей на трезвость

07.11.2019 07:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ Минской области в выходные проверит водителей на трезвость
Фото из открытых источников

Рейдовые группы сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности отработают объекты торговли, где продают спиртное, увеселительные заведения (кафе, дискотеки, сельские клубы), места массового отдыха граждан, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Также с 7 по 10 ноября организована профилактическая акция «Пешеход». Инспекторы усилят надзор за соблюдением пешеходами требований ПДД. За 10 месяцев 2019 года выявлено свыше 22 тыс. нарушений со стороны пеших участников дорожного движения. 

ГАИ Минской области в выходные проверит водителей на трезвость
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С 6 по 11 ноября в регионе проходит профилактическая акция «Трезвый водитель».
 
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