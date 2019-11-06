ГАИ Минской области в выходные проверит водителей на трезвость

Рейдовые группы сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности отработают объекты торговли, где продают спиртное, увеселительные заведения (кафе, дискотеки, сельские клубы), места массового отдыха граждан, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Также с 7 по 10 ноября организована профилактическая акция «Пешеход». Инспекторы усилят надзор за соблюдением пешеходами требований ПДД. За 10 месяцев 2019 года выявлено свыше 22 тыс. нарушений со стороны пеших участников дорожного движения.