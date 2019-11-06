Мрачное и жуткое. Восемь свежих детективов для осенних вечеров

Источник материала: Tut.by

Детективы помогают бороться с депрессией. Во-первых, они настолько динамичны, что увлекают тебя в повествование с головой, и ты хотя бы на время забываешь о собственных проблемах. Во-вторых, на фоне того, как вокруг главного героя орудуют маньяки, собственные проблемы кажутся не такими уж и страшными. Ну, а в-третьих, в завершении всего добро, как правило, побеждает зло, справедливость торжествует, что как бы говорит тебе о том, что все будет хорошо.





Чемпионы в мрачном и жутком сегодня, безусловно, скандинавы, но не отстают англоязычные авторы и даже жизнерадостные итальянцы. Редакция LADY подобрала восемь свежих романов с маньяками, похитителями и прочей нечистью, которые помогут скрасить несколько дождливых вечеров.

«Каштановый человечек», Сорен Свейструп





Копенгаген терроризирует психопат. Его визитная карточка — каштановый человечек, фигурка из каштанов и спичек, которую он оставляет на месте очередного преступления. Исследовав эти фигурки, криминалисты приходят к шокирующему выводу: на каштановых человечках обнаружены отпечатки пальцев девочки, которая пропала и предположительно убита год назад, а признавшийся в этом человек уже сидит в тюрьме.

Сорен Свейструп — сценарист знаменитого сериала «Убийство», и в «Каштановом человечке» можно увидеть параллели с его сюжетом: следовательница, дорабатывающая в отделе последние дни, случайно перепавший ей временный, немного странный напарник, параллельная сюжетная линия ведет в кулуары власти, так как одна из главных героинь — министр соцзащиты. Бодро, бойко, главный злодей до последнего остается в тени и заподозрить его невозможно.

«Убить отца», Сандроне Дациери

В пригороде Рима исчезает ребенок, вскоре обнаруживают труп его матери. Следователи подозревают отца семейства. Прибывшая на место преступления Коломба Каселли категорически не согласна с официальной версией, однако ей приходится расследовать дело частным образом — она находится во временном отпуске и вообще не уверена, что вернется к работе. Каселли обращается к помощи Данте Торре, эксперту по пропавшим без вести, который так хорошо знает свое дело, потому что сам в детстве бы похищен.

Правда, эксперту приходится несладко — он боится и закрытых, и открытых пространств, и вообще имеет кучу всяких фобий, а Каселли страдает от посттравматического синдрома с паническими атаками, так что парочка складывается просто отличная — хромой горбатого везет.

Роман понравится поклонникам Донато Карризи — та же атмосфера итальянских улочек, та же многослойная сюжетная мозаика. Кстати, новый роман Карризи «Девушка в лабиринте» выходит в ноябре, и он уже экранизирован с Дастином Хоффманом в главной роли, так что можно начинать ждать.

«Безлюдные земли», Арне Даль





Инспектор уголовной полиции Сэм Бергер и его подчиненные врываются в заброшенный дом, где, по их предположению, маньяк держит пятнадцатилетнюю девочку. В доме никого нет, однако они находят затхлый подвал со следами крови и отметками ногтей на бетонном полу. Вопреки мнению начальства, инспектор уверен, что на счету преступника множество жертв, поэтому он параллельно проводит собственное расследование, порой нарушая закон. У Бергера есть свой тайный интерес в этом деле: каждый раз на месте преступления маньяк оставляет послание, понять которое может только он.

С одной стороны сюжет кажется довольно банальным: традиционное противостояние маньяка и полицейского, но вскоре повествование причудливым образом выворачивается наизнанку и бац — все вообще не так, как кажется. Еще один не очень привычный ход — относительно открытый финал, сразу хочется читать продолжение, и оно не за горами — вторая книга серии «Глушь» уже переведена и вот-вот поступит в продажу.

«Жертва без лица», Стефан Анхем





В маленьком шведском городке совершены два жестоких убийства. Жертвы — двое взрослых мужчин, бывшие одноклассники и неразлучные друзья. На месте преступления полицейские обнаружили фотографию того самого класса, лица убитых перечеркнуты. По случайному совпадению переехавший в родной город следователь Фабиан Риск учился в том же классе. Его незамедлительно привлекают к расследованию.

Типичный скандинавский детектив где, как говорится, автор не может убить персонажа, предварительно не пропустив его через стиральную машинку. Трупы множатся, у главного героя назревает серьезная личная драма, хорошо раскрыта тема школьного буллинга. Если в «Каштановом человечке» можно найти параллели с сериалом «Убийство», то здесь, скорее, это будет «Мост» — шведскому следователю помогает коллега из Дании Дуня Хоугор. Во второй книге серии — «Девятая могила», которая тоже уже вышла, пара следователей тоже работает вместе: в Швеции исчезает министр Юстиции, в Копенгагене убивают жену телезвезды — и оба этих дела сливаются в одно.

«Дневник моего исчезновения», Камилла Гребе





В холодной лесу на окраине шведской деревушки обнаруживают пожилую женщину. Ее одежда разодрана, волосы растрепаны, лицо и босые ноги изранены. Но самое страшное — она ничего не помнит. Дневник с ее записями утерян, коллега исчез. Эта несчастная женщина — полицейский психолог. Всего несколькими неделями ранее она прибыла со своим коллегой Петером из Стокгольма, чтобы расследовать старое нераскрытое дело: восемь лет назад в древнем захоронении были обнаружены останки пятилетней девочки.

Видимо компенсируя недостаток сюжетов, авторы делают ставку на все более странных главных героев. В данном случае полицейский психолог Ханне страдает от постепенно развивающейся ранней деменции. В принципе если есть желание наблюдать за развитием ситуации с самого начала, можно читать с первой книги серии — «На льду».

«Тень за спиной», Тана Френч





Антуанетта Конвей и Стивен Моран, блестяще раскрывшие убийство в романе «Тайное место», теперь официальные напарники. Но в отделе убийств их держат в черном теле, поручают лишь заурядные случаи бытового насилия да бумажную волокиту. Но однажды их отправляют на банальный, на первый взгляд, вызов — убита женщина, и все, казалось бы, очевидно: малоинтересная ссора любовников, закончившаяся случайной трагедией. Однако осмотр места преступления выявляет достаточно странностей. И тем дальше, тем все запутаннее и развязка окажется совершенно непредсказуемой.

Тану Френч называют ирландской Донной Тартт, и пишет она почти так же хорошо, но, к сожалению, почти так же медленно. Ее романы всегда больше, чем просто детективы. Это и процедуральный детектив, и психологический роман, и выживание женщины-полицейской в сугубо мужском мире.

Последний в серии о Дублинском отделе роман «Тень за спиной» не прям новинка-новинка, но выход сериала «Дублинские убийства», снятого по первым двум романам автора, — это отличный повод еще раз вспомнить о Тане Френч.

«Чужак», Стивен Кинг

Говоря об экранизациях, нельзя пройти мимо великого Стивена нашего Кинга. В январе выходит сериал , снятый по роману «Чужак», так что чем не повод успеть его прочесть.

В парке маленького городка Флинт-Сити найдет труп жестоко убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики, показания свидетелей указывают на одного человека — Терри Мейтленда — тренера молодежной бейсбольной команды, преподавателя английского, мужа и отца двоих детей. Однако у Терри неопровержимое алиби: на момент совершения преступления он был в другом городе. Мог один человек оказаться в двух местах одновременно или в городе появилось нечто, способное принимать обличие любого человека? Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик агентства «Найдем и сохраним» Холли Гибни намерены выяснить правду.

Здесь есть все, за что мы любим Кинга: это и триллер, и мистика, и атмосфера маленького американского городка. Хорошая и практически невероятная новость — роман переводил не Виктор Вебер.

«Темная земля», Стюард Макбрайд





В ходе расследования в лесу найдено тело. Следственная группа направляется на место преступления под контролем бывшего босса Логана Макрэя, детектива Стил. И, как обычно, она хочет, чтобы всю пыльную работу сделали за не, но это будет нелегко. Интриги в полиции и передел сфер влияния в криминальном мире — это настоящая война. Логан попал в самый эпицентр этой войны за темную землю, нравится ему это или нет.

Издательство годами терзает многострадального Макбрайда, то анонсируя, то сворачивая перевод его новой книги, переводит серию не порядку, запросто пропускает несколько книг, переиздает его первые романы третий раз под третьим вариантом названия. Смотреть на все это больно, но при этом это такой отличный писатель, такое мрачное чтение, пронизывающее до костей, с вечными дождями и туманами шотландского Абердина, что на этого автора стоит обратить внимание, несмотря на чехарду с его русскоязычными изданиями.