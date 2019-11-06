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Экологичный дизайн. 5 белорусских брендов, которые дают вторую жизнь вещам
Источник материала: Tut.by
Джинсы всего за 40 рублей, кофточка за 20 на скидке, две майки по 9,99 — так хочется все это купить, правда? Постоянное обновление ассортимента брендов так и манит, но купленные месяц-два назад вещи быстро становятся неактуальными. Сколько раз вы задумывались при покупке новой одежды, действительно ли она необходима? Если делаете это все чаще, вы на пути к осознанному потреблению. Рассказываем, какие белорусские бренды тоже вдумчиво подходят к созданию одежды.
Почему сегодня важно уметь потреблять осознанно?
Текстильная промышленность загрязняет пресную воду. В сточные воды попадают красители, другие активные вещества, отходы производства синтетических волокон и пестициды с хлопковых полей — гибнут водные растения и животные, размножение бактерий делает воду не пригодной для использования людьми.
Чтобы минимизировать последствия производства, некоторые дизайнеры создают свои коллекции из экологически чистых материалов: льна, органического хлопка, шерсти. Также альтернатива экологическим тканям — upcycling (с англ. «вторичное использование вещей»). Это движение набирает все большую популярность, и его концепцию поддерживают некоторые белорусские дизайнеры.
1. KSENIA GEST
Коллекцию Spring Passion, которая основана на идее редизайна, можно было увидеть на недавних показах во время Belarus Fashion Week. Ксения Гесть использовала хлопковые мужские рубашки б/у как основной материал. Дизайнер частично распарывала старую одежду и использовала ее черты, но не сохраняла рубашку целиком — только планки на петли и пуговицы, нагрудные карманы, воротники, манжеты. В среднем на один «лук» — платье или юбку А-силуэта — ушло по 2−3 рубашки.
Коллекция дополнена аксессуарами: плетеными сумками, серьгами, обувью. Все это тоже прошло через редизайн.
Вещи из этой коллекции стоят недорого: от 25 до 60 рублей — это зависит от модели (топ, платье, юбка). Так как эта коллекция ориентирована на весну, приобрести ее можно будет ближе к сезону.
2. My muse
My Muse Vintage — это
Бренд также занимается апсайклингом: создает эксклюзивные вещи, потому что дарит вторую жизнь другим. Стоимость лотов разная, но все это пишут в инстаграме. Например, джинсы на фото стоят 80 рублей, куртка — 90.
3. Проект PEREODEVALKA
PEREODEVALKA Showroom — это площадка для молодых дизайнеров, работающих в направлении sustainable fashion («сознательная мода»). Они используют натуральные и экологичные ткани, переработанный материал и винтажные вещи. Девушки так
Также создатели проекта периодически устраивают PEREODEVALKA Fest — это маркет, образовательный лекторий о стиле, моде и экологичности, саморазвитии и ЗОЖ, благотворительные акции, презентации и дегустации натуральной и экологической продукции, модные показы, мастер классы и многое другое. Пока проект
4. YANCHILINA
Анна Янчилина создает одежду и аксессуары — головные уборы, шали, палантины — на заказ из натуральных материалов. Спойлер: самая дешевая вещь из
Кроме этого, Анна занимается и апсайклингом. Стоимость такого изделия будет зависеть от его сложности. Также не всякое изделие можно реанимировать. Все зависит от того, не утратил ли материал своих свойств.
5. Студия-мастерская Руслана Хмеленко
Обычно в
Стоимость услуги определяется только после того, как Руслан лично увидит вещь. Но рублей 50 вы как минимум заплатите.
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Кажется, мода и экологичный подход к жизни постепенно становятся совместимы.
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