Экологичный дизайн. 5 белорусских брендов, которые дают вторую жизнь вещам

Джинсы всего за 40 рублей, кофточка за 20 на скидке, две майки по 9,99 — так хочется все это купить, правда? Постоянное обновление ассортимента брендов так и манит, но купленные месяц-два назад вещи быстро становятся неактуальными. Сколько раз вы задумывались при покупке новой одежды, действительно ли она необходима? Если делаете это все чаще, вы на пути к осознанному потреблению. Рассказываем, какие белорусские бренды тоже вдумчиво подходят к созданию одежды.



Почему сегодня важно уметь потреблять осознанно? Текстильная промышленность загрязняет пресную воду. В сточные воды попадают красители, другие активные вещества, отходы производства синтетических волокон и пестициды с хлопковых полей — гибнут водные растения и животные, размножение бактерий делает воду не пригодной для использования людьми. Чтобы минимизировать последствия производства, некоторые дизайнеры создают свои коллекции из экологически чистых материалов: льна, органического хлопка, шерсти. Также альтернатива экологическим тканям — upcycling (с англ. «вторичное использование вещей»). Это движение набирает все большую популярность, и его концепцию поддерживают некоторые белорусские дизайнеры.

1. KSENIA GEST

Коллекцию Spring Passion, которая основана на идее редизайна, можно было увидеть на недавних показах во время Belarus Fashion Week. Ксения Гесть использовала хлопковые мужские рубашки б/у как основной материал. Дизайнер частично распарывала старую одежду и использовала ее черты, но не сохраняла рубашку целиком — только планки на петли и пуговицы, нагрудные карманы, воротники, манжеты. В среднем на один «лук» — платье или юбку А-силуэта — ушло по 2−3 рубашки.



Коллекция дополнена аксессуарами: плетеными сумками, серьгами, обувью. Все это тоже прошло через редизайн.

Вещи из этой коллекции стоят недорого: от 25 до 60 рублей — это зависит от модели (топ, платье, юбка). Так как эта коллекция ориентирована на весну, приобрести ее можно будет ближе к сезону.

2. My muse

My Muse Vintage — это магазин-студия , основанный в 2016 году. Его основательницы ищут уникальные винтажные вещи в Европе и привозят их в Минск для своих покупателей. Сейчас My muse занимается не только винтажем, но и дизайном новой одежды. У движения есть разные направления развития: My muse underground (современная одежда), My muse_Dostup (что-то вроде комиссионного магазина) и мужская одежда.

Бренд также занимается апсайклингом: создает эксклюзивные вещи, потому что дарит вторую жизнь другим. Стоимость лотов разная, но все это пишут в инстаграме. Например, джинсы на фото стоят 80 рублей, куртка — 90.

3. Проект PEREODEVALKA

PEREODEVALKA Showroom — это площадка для молодых дизайнеров, работающих в направлении sustainable fashion («сознательная мода»). Они используют натуральные и экологичные ткани, переработанный материал и винтажные вещи. Девушки так объясняют , почему относят винтаж к экологичным трендам: «Бóльшая часть винтажных вещей создавалась еще в те времена, когда мода не была столь быстротечна. Ткани были дорогими, и вещи преимущественно создавались качественными. Не на один раз, сезон и даже год! <…> Возможность долговременного использования, натуральный состав и универсальный дизайн — это и есть основные характеристики устойчивой моды».

Также создатели проекта периодически устраивают PEREODEVALKA Fest — это маркет, образовательный лекторий о стиле, моде и экологичности, саморазвитии и ЗОЖ, благотворительные акции, презентации и дегустации натуральной и экологической продукции, модные показы, мастер классы и многое другое. Пока проект находится в стадии обновления, но девушки обещали скоро возобновить работу.

4. YANCHILINA

Анна Янчилина создает одежду и аксессуары — головные уборы, шали, палантины — на заказ из натуральных материалов. Спойлер: самая дешевая вещь из представленных — юбка за 190 рублей.

Кроме этого, Анна занимается и апсайклингом. Стоимость такого изделия будет зависеть от его сложности. Также не всякое изделие можно реанимировать. Все зависит от того, не утратил ли материал своих свойств.



5. Студия-мастерская Руслана Хмеленко

Обычно в студию к Руслану Хмеленко обращаются, чтобы просто пошить одежду по своим меркам. Однако редизайном он тоже занимается. Такой прием можно применить к одежде, обуви, сумкам, изделиям из джинсовой или другой плотной ткани, кожи, замши. Сам Руслан называет это «тюнингом» и описывает так: «Тюнинг отличается тем, что это не только подгонка, ремонт и восстановление, но и изменение дизайна, иногда фундаментально. Неважно — новая вещь передо мной или любимые старые башмаки, джинсы, кожаная куртка или пальто бабушки».



Стоимость услуги определяется только после того, как Руслан лично увидит вещь. Но рублей 50 вы как минимум заплатите.