Доктор объясняет, как лишний вес отразится на работе сердца

Источник материала: Tut.by

Лишние килограммы отразятся не только в зеркале. Многочисленные исследования доказывают, что ожирение сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Но как? На «Простой вопрос» отвечает заместитель директора по терапевтической помощи, кандидат медицинских наук Елена Курлянская.

Фото: из личного архива

— Лишний вес влияет на работу организма в любом возрасте. Как правило, человек набирает лишние килограммы не только из-за неправильного питания, но и из-за уменьшения физической активности. А сердце — это тоже мышца, которую нужно тренировать.

Когда человек полнеет, жир и холестерин откладываются на стенках кровеносных сосудов, что приводит к образованию бляшек. Они затрудняют кровообращение и заставляют сердце работать больше положенного.

Ожирение в детстве, если у ребенка нет наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, может провоцировать развитие сахарного диабета. А вот у более возрастных пациентов подключаются и заболевания сердечно-сосудистой системы. Часто люди с ожирением страдают гипертонией — у них постоянно повышено давление. Но со временем развиваются и другие заболевания — сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и т.д.

Надо понимать, что коррекция артериального давления у людей с ожирением — особенно запущенным — гораздо сложнее. Именно поэтому лечение часто начинается с диеты и сбрасывания лишних килограммов. Если же человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями сознательно снижает вес, то его давление чаще всего стабилизируется.

Елена также обращает внимание на то, что у людей с избыточным весом могут возникнуть проблемы и с получением медицинской помощи: сложнее проводить разные манипуляции. Часто это связано с техническими вопросами: например, некоторое диагностическое оборудование в поликлиниках или операционные столы рассчитаны на определенный вес — обычно это до 140−150 кг.

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