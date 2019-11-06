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«Состояние было просто ужасающим!» Читательская история реабилитации кухни в «хрущевке»
Источник материала: Tut.by
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Подробностями поделился читатель Сергей:
— Когда я читаю о том, как герои конкурса ломают голову над тем, каким образом разместить бытовую технику на площади 10−20 м², меня терзают двоякие чувства. Вообще-то, большинство сограждан вынуждены покупать (либо получать по наследству) квартиры эпохи Хрущева с их шестиметровыми кухнями. К этой части населения моя семья из четырех человек и относится.
После покупки в нашем распоряжении оказалась трехкомнатная квартира на четвертом этаже девятиэтажки. Общая площадь — 53 м².
Нужно было придумать, как сделать это пространство удобным и функциональным не только для домохозяйки, но и для всех остальных.
Состояние квартиры было просто ужасающим, но ранее я уже ремонтировал «хрущевку», поэтому представлял, сколько сил и финансов уйдет на это дело.
После демонтажа старой отделки был созван консилиум из сантехников, электриков, изготовителей мебели и моего домашнего семейного совета. В итоге отделочники получили четкое руководство по нужному количеству штукатурки для стен, а мебельщики — задачу обдумать функционал будущей мебели в заданных миллиметрах. Нам осталось найти подходящую плитку и обои.
Руководствуясь небольшими размерами помещения, основным цветом выбрали белый. Изначально хотели установить мойку возле окна, чтобы любоваться природой. Но, взвесив все «за» и «против», решили от данного варианта отказаться. В итоге утвердили проект угловой кухни, который позволил задействовать каждый миллиметр доступного пространства (даже нишу под окном).
Умывальник переместился в противоположную сторону кухни, и трубы мы спрятали в стену. На пол положили приятную глазу (и очень практичную в быту) украинскую плитку.
Что касается мебельного набора, тут тоже сделали ставку на белый цвет. Столешницу взяли ту, что была в наличии в Могилеве.
Под цвет мебели подобрали немецкие обои. Покупали их в ближайшем к нам магазине «Палас». Отдали 24 рубля за трубку, клеили сами. Там же приобрели светильник и розетки с выключателем. Спустя год, могу сказать, что обои очень практичные: замечательно моются. Даже годовалый ребенок так и не смог оставить на них следы.
Отдельно хочу остановиться на скинали. Изначально мы не хотели укладывать плитку: она быстро надоедает. Также отвергли вариант стандартного пластика с печатью. В итоге сделали ход конем и установили обычное стекло, которое обошлось в 300 рублей.
На окне до сих пор нет ни занавесок, ни римских штор: все равно в радиусе 300 метров на уровне нашего этажа отсутствуют постройки. Плюс прятать от глаз открывающиеся прекрасные пейзажи — кощунство. Я специально работаю в кухне, чтобы любоваться этим видом. Стулья куплены в IKEA. Раздвижной стол — гродненской фабрики.
После монтажа натяжного матового потолка сразу же заселились — чего и вам желаем.
Смета (ремонт делали сразу во всей квартире, поэтому выделить расходы на электрику и сантехнику сложно):
— Миф или реальность, этот ваш дизайн интерьера?
Сейчас разберемся. Для начала определимся с понятиями. Обойдемся, естественно, без научно-коммерческих формулировок. Простыми и понятными словами объяснимся и сразу перейдем к делу, затрагивая самую суть.
Первое — дизайн в своем изначальном понимании бывает только промышленный и никакой другой, а все остальное — это творческие перевозбуждения. Условный дизайн интерьера — это перемещение покупок из магазина в дом. А вот сами покупки — это результат промышленного дизайна. Если «денег много», можно нанять человека, который за вас все купит и расставит по углам со сказками и баснями. Смекаете, что к чему?
То есть кухня, которую вы якобы сами придумали (или вам подсказали — такое тоже бывает) уже давно была реализована на фабрике. Это всего один из миллионов вариантов сочетаний, комбинаций и конфигураций, а ваш дизайнер просто подобрал убедительные доводы, что бы вы его поняли. Вы только прочувствуйте эту магию слов: «экспертность» и «профессионализм»!
Окей, второе. Есть еще на ваше рассмотрение и такое словосочетание: «дизайн своими руками». Ну, и как оно вам? Извините, но это как? Это надо разработать проект, произвести его и продать себе же с помощью своих рук, да? Мда… Кто-то явно эксперт и профессионал, раз придумал такой цирк.
Я хочу сказать, что дизайн интерьера — это крупный бизнес в области промышленности с самыми передовыми технологиями, и в «домашних условиях» он абсолютно не воссоздаваем. Но свет в конце тоннеля все же есть: не лениться и быть «самим себе дизайнером» (на зло всем и всему)! Как минимум, это весело: просто не задумываясь делать свой дом таким, как вам лично хочется. И результат, естественно, отправлять к нам на конкурс.
Ну, вот, например, сегодняшний наш герой. Он — сам себе дизайнер, и он крутой! Вы заметили, что нет дворцовых шторок на окне? Если да, тогда вы понимаете, почему он крут. Лучше любоваться видом из окна, чем отстирывать шторы от жира. Но если вы все еще верите в дизайн интерьера, тогда мы идем к вам. И не переключайтесь!
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