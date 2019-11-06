«Состояние было просто ужасающим!» Читательская история реабилитации кухни в «хрущевке»

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня показываем, какой получилась кухня в «хрущевке» для четырех членов семьи. Прежде чем приступить к ремонту, хозяева созывали настоящий консилиум.

Подробностями поделился читатель Сергей:

— Когда я читаю о том, как герои конкурса ломают голову над тем, каким образом разместить бытовую технику на площади 10−20 м², меня терзают двоякие чувства. Вообще-то, большинство сограждан вынуждены покупать (либо получать по наследству) квартиры эпохи Хрущева с их шестиметровыми кухнями. К этой части населения моя семья из четырех человек и относится.

После покупки в нашем распоряжении оказалась трехкомнатная квартира на четвертом этаже девятиэтажки. Общая площадь — 53 м².



План квартиры

Нужно было придумать, как сделать это пространство удобным и функциональным не только для домохозяйки, но и для всех остальных.

Состояние квартиры было просто ужасающим, но ранее я уже ремонтировал «хрущевку», поэтому представлял, сколько сил и финансов уйдет на это дело.

После демонтажа старой отделки был созван консилиум из сантехников, электриков, изготовителей мебели и моего домашнего семейного совета. В итоге отделочники получили четкое руководство по нужному количеству штукатурки для стен, а мебельщики — задачу обдумать функционал будущей мебели в заданных миллиметрах. Нам осталось найти подходящую плитку и обои.



Таким виделся проект

Руководствуясь небольшими размерами помещения, основным цветом выбрали белый. Изначально хотели установить мойку возле окна, чтобы любоваться природой. Но, взвесив все «за» и «против», решили от данного варианта отказаться. В итоге утвердили проект угловой кухни, который позволил задействовать каждый миллиметр доступного пространства (даже нишу под окном).

Умывальник переместился в противоположную сторону кухни, и трубы мы спрятали в стену. На пол положили приятную глазу (и очень практичную в быту) украинскую плитку.





Что касается мебельного набора, тут тоже сделали ставку на белый цвет. Столешницу взяли ту, что была в наличии в Могилеве.





Под цвет мебели подобрали немецкие обои. Покупали их в ближайшем к нам магазине «Палас». Отдали 24 рубля за трубку, клеили сами. Там же приобрели светильник и розетки с выключателем. Спустя год, могу сказать, что обои очень практичные: замечательно моются. Даже годовалый ребенок так и не смог оставить на них следы.

Отдельно хочу остановиться на скинали. Изначально мы не хотели укладывать плитку: она быстро надоедает. Также отвергли вариант стандартного пластика с печатью. В итоге сделали ход конем и установили обычное стекло, которое обошлось в 300 рублей.





На окне до сих пор нет ни занавесок, ни римских штор: все равно в радиусе 300 метров на уровне нашего этажа отсутствуют постройки. Плюс прятать от глаз открывающиеся прекрасные пейзажи — кощунство. Я специально работаю в кухне, чтобы любоваться этим видом. Стулья куплены в IKEA. Раздвижной стол — гродненской фабрики.





После монтажа натяжного матового потолка сразу же заселились — чего и вам желаем.

Смета (ремонт делали сразу во всей квартире, поэтому выделить расходы на электрику и сантехнику сложно):

Окно и откосы 300 рублей Газовый счетчик с переносом 140 рублей Сантехника 50 рублей Электрика 50 рублей Штукатурка 150 рублей Плитка на пол с укладкой 250 рублей Обои 85 рублей Натяжной потолок 100 рублей Светильники 250 рублей Стекло-скинали 300 рублей Кухонная мебель 2150 рублей Варочная панель 360 рублей Духовой шкаф 840 рублей Посудомоечная машина 750 рублей Холодильник 1300 рублей Вытяжка 250 рублей Стол 280 рублей Стулья 90 рублей Прочие расходы 55 рублей Итого 7750 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Миф или реальность, этот ваш дизайн интерьера?

Сейчас разберемся. Для начала определимся с понятиями. Обойдемся, естественно, без научно-коммерческих формулировок. Простыми и понятными словами объяснимся и сразу перейдем к делу, затрагивая самую суть.

Первое — дизайн в своем изначальном понимании бывает только промышленный и никакой другой, а все остальное — это творческие перевозбуждения. Условный дизайн интерьера — это перемещение покупок из магазина в дом. А вот сами покупки — это результат промышленного дизайна. Если «денег много», можно нанять человека, который за вас все купит и расставит по углам со сказками и баснями. Смекаете, что к чему?

То есть кухня, которую вы якобы сами придумали (или вам подсказали — такое тоже бывает) уже давно была реализована на фабрике. Это всего один из миллионов вариантов сочетаний, комбинаций и конфигураций, а ваш дизайнер просто подобрал убедительные доводы, что бы вы его поняли. Вы только прочувствуйте эту магию слов: «экспертность» и «профессионализм»!

Окей, второе. Есть еще на ваше рассмотрение и такое словосочетание: «дизайн своими руками». Ну, и как оно вам? Извините, но это как? Это надо разработать проект, произвести его и продать себе же с помощью своих рук, да? Мда… Кто-то явно эксперт и профессионал, раз придумал такой цирк.

Я хочу сказать, что дизайн интерьера — это крупный бизнес в области промышленности с самыми передовыми технологиями, и в «домашних условиях» он абсолютно не воссоздаваем. Но свет в конце тоннеля все же есть: не лениться и быть «самим себе дизайнером» (на зло всем и всему)! Как минимум, это весело: просто не задумываясь делать свой дом таким, как вам лично хочется. И результат, естественно, отправлять к нам на конкурс.

Ну, вот, например, сегодняшний наш герой. Он — сам себе дизайнер, и он крутой! Вы заметили, что нет дворцовых шторок на окне? Если да, тогда вы понимаете, почему он крут. Лучше любоваться видом из окна, чем отстирывать шторы от жира. Но если вы все еще верите в дизайн интерьера, тогда мы идем к вам. И не переключайтесь!

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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