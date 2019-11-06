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Длинные выходные начались: на границе с Литвой и Польшей на выезд стоят сотни автомобилей

07.11.2019 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Выезда в Польшу ожидают более 500 легковых авто, в том числе:

  • в пункте пропуска «Брузги» — более 170 авто
  • в «Берестовице» — более 100
  • в Бресте — более 150
  • в «Домачево» — более 100.

На выезд в Литву скопилось более 400 авто:

  • «Котловка» — более 40
  • «Каменный Лог» — более 100
  • «Лоша» — более 140
  • «Бенякони» — более 100
  • «Привалка» — более 40.

В пунктах пропуска в Латвию очередей нет вовсе. На выезд в Украину на трех пунктах пропуска в общей сложности выезда ожидают более 80 автомобилей («Верхний Теребежов» — более 20, «Мокраны» и «Новая Гута» — более 30 авто в каждом пункте пропуска).

Напомним, на этой неделе у белорусов целых четыре выходных дня. Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября.

Накануне Таможенный комитет сообщил, что будет работать в усиленном режиме — в пунктах таможенного оформления организованы дополнительные рабочие места, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах.

«К слову, в каждой таможне существуют „горячие резервы“, сформированные из должностных лиц административных аппаратов, которые в случае необходимости своевременно будут направлены для работы в пункты пропуска. Проведены необходимые переговоры с контролирующими службами сопредельных государств об оперативном реагировании в случаях возникновения нештатных ситуаций», — проинформировало ведомство.

 
Теги: Брест
 
 
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В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
 
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