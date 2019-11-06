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Длинные выходные начались: на границе с Литвой и Польшей на выезд стоят сотни автомобилей
Источник материала: Tut.by
В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает
Выезда в Польшу ожидают более 500 легковых авто, в том числе:
На выезд в Литву скопилось более 400 авто:
В пунктах пропуска в Латвию очередей нет вовсе. На выезд в Украину на трех пунктах пропуска в общей сложности выезда ожидают более 80 автомобилей («Верхний Теребежов» — более 20, «Мокраны» и «Новая Гута» — более 30 авто в каждом пункте пропуска).
Напомним, на этой неделе у белорусов целых
Накануне Таможенный комитет сообщил, что будет работать в усиленном режиме — в пунктах таможенного оформления организованы дополнительные рабочие места, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах.
«К слову, в каждой таможне существуют „горячие резервы“, сформированные из должностных лиц административных аппаратов, которые в случае необходимости своевременно будут направлены для работы в пункты пропуска. Проведены необходимые переговоры с контролирующими службами сопредельных государств об оперативном реагировании в случаях возникновения нештатных ситуаций», —
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В пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах на выезд образовались большие очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
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