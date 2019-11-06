Источник материала: Нясвижскiя навiны

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30 октября в зале заседаний Несвижского райисполкома состоялась учеба по вопросам организации работы при проведении выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На нее были приглашены председатели и секретари участковых избирательных комиссий, председатели и управляющие делами Городейского поселкового и сельских исполнительных комитетов, руководители структурных подразделений райисполкома.





О подготовке избирательных участков, помещений для голосования и работе участковых избирательных комиссий собравшихся проинформировал заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы социальной сферы и идеологической работы А.Н. Балтенков.

— Выборы — это праздник для многих, — отметил Александр Николаевич, — на участках в этот день должна быть создана соответствующая атмосфера.

О торговом обслуживании во время проведения выборов рассказала заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы экономики, И.И. Ксеневич.

— Обратите внимание на наличие в зданиях, где находятся участки для голосования, пандусов для свободного доступа людей с ограниченными возможностями, — призвал собравшихся начальник отдела организационно-кадровой работы Несвижского райисполкома В.С. Северень.— Если нет стационарных, должны быть деревянные, приставные. Как обычно, стоит уделить внимание впервые голосующим. А в целом — все участки готовы для проведения выборов.





Член окружной избирательной комиссии по Столбцовскому избирательному округу № 70 О.В. Усович напомнила о том, что должно быть подготовлено всё необходимое для слабовидящих людей и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также о правильном и аккуратном ведении документации и о том, что к работе на избирательных участках можно привлекать волонтеров.

С информацией перед собравшимися также выступили заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома М.М. Мацель, заместитель начальника Несвижского РОВД начальник милиции общественной безопасности подполковник Д.М. Чижик, первый заместитель начальника Несвижского РОЧС капитан внутренней службы В.Н. Желенговский и заместитель начальника Несвижского ЗУЭС И.И. Жаврид.

Ольга МАРЧЕНКО.