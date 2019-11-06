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Состоялась учеба по вопросам организации работы при проведении выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

07.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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30 октября в зале заседаний Несвижского райисполкома состоялась учеба по вопросам организации работы при проведении выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На нее были приглашены председатели и секретари участковых избирательных комиссий, председатели и управляющие делами Городейского поселкового и сельских исполнительных комитетов, руководители структурных подразделений райисполкома.

Состоялась учеба по вопросам организации работы при проведении выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

О подготовке избирательных участков, помещений для голосования и работе участковых избирательных комиссий собравшихся проинформировал заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы социальной сферы и идеологической работы А.Н. Балтенков.

 — Выборы — это праздник для многих, — отметил Александр Николаевич, — на участках в этот день должна быть создана соответствующая атмосфера.

 О торговом обслуживании во время проведения выборов рассказала заместитель председателя  райисполкома, курирующий вопросы экономики, И.И. Ксеневич.

— Обратите внимание на наличие в зданиях, где находятся участки для голосования, пандусов для свободного доступа людей с ограниченными возможностями, — призвал собравшихся начальник отдела организационно-кадровой работы Несвижского райисполкома В.С. Северень.— Если нет стационарных, должны быть деревянные, приставные. Как обычно, стоит уделить внимание впервые голосующим. А в целом — все участки готовы для проведения выборов.

Состоялась учеба по вопросам организации работы при проведении выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Член окружной избирательной комиссии по Столбцовскому избирательному округу № 70 Ольга Усович

Член окружной избирательной комиссии по Столбцовскому избирательному округу       № 70 О.В. Усович напомнила о том, что должно быть подготовлено всё необходимое для слабовидящих людей и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также о правильном и  аккуратном ведении документации и о том, что к работе на избирательных участках можно привлекать волонтеров.

С информацией перед собравшимися также выступили заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома М.М. Мацель, заместитель начальника Несвижского РОВД начальник милиции общественной безопасности подполковник Д.М. Чижик,  первый заместитель начальника Несвижского РОЧС капитан внутренней службы В.Н. Желенговский и заместитель начальника Несвижского ЗУЭС И.И. Жаврид.

Ольга МАРЧЕНКО.


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