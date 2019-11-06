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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с вратарем Тэйлором

07.11.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с вратарем Тэйлором
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Тэйлор уже выступал за «Динамо». Сезон-2014/15, когда вратарь играл за минчан, был одним из наиболее успешных в истории «зубров». Команда набрала 100 очков в регулярном первенстве и пробилась в плей-офф с пятого места. Отличный результат сезона во многом был предопределен 9-матчевой победной серией в декабре, когда ворота нашей команды защищал именно канадец, сообщили в ХК «Динамо».

В составе «Динамо» в тот год Тэйлор сыграл 19 поединков, отразив 90,4% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

Затем он играл за загребский «Медвешчак», пражскую «Спарту», новосибирскую «Сибирь» и «Оттаву Сенаторс».

Минское «Динамо» проиграло в КХЛ 11 матчей подряд. Команда не выигрывает с 3 октября. 

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с вратарем Тэйлором
КХЛ: «Динамо» проиграло 11-й матч подряд
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Теги: Минск
 
 
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В рамках пробного контракта хоккеист сможет провести с командой три матча. Затем руководство клуба и тренерский штаб примут решение насчет его будущего в команде.
 
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