Минское «Динамо» подписало пробный контракт с вратарем Тэйлором

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Тэйлор уже выступал за «Динамо». Сезон-2014/15, когда вратарь играл за минчан, был одним из наиболее успешных в истории «зубров». Команда набрала 100 очков в регулярном первенстве и пробилась в плей-офф с пятого места. Отличный результат сезона во многом был предопределен 9-матчевой победной серией в декабре, когда ворота нашей команды защищал именно канадец, сообщили в ХК «Динамо».

В составе «Динамо» в тот год Тэйлор сыграл 19 поединков, отразив 90,4% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

Затем он играл за загребский «Медвешчак», пражскую «Спарту», новосибирскую «Сибирь» и «Оттаву Сенаторс».