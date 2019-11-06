В Гомеле на одном из предприятий погрузчик задавил мужчину

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на территории одного из предприятий погрузчик задавил мужчину. Подробности трагедии рассказали в УВД.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

По предварительной информации, 26-летний водитель, погрузчика работал днем 5 ноября на территории одного из местных предприятий — перевозил сухие ветки. Двигаясь задним ходом, совершил наезд на 57-летнего мужчину.

Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.