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В Гомеле на одном из предприятий погрузчик задавил мужчину

07.11.2019 08:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на территории одного из предприятий погрузчик задавил мужчину. Подробности трагедии рассказали в УВД.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

По предварительной информации, 26-летний водитель, погрузчика работал днем 5 ноября на территории одного из местных предприятий — перевозил сухие ветки. Двигаясь задним ходом, совершил наезд на 57-летнего мужчину.

Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.

 
Теги: Гомель
 
 
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Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.
 
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