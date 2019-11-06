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В Гомеле на одном из предприятий погрузчик задавил мужчину
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на территории одного из предприятий погрузчик задавил мужчину. Подробности трагедии
По предварительной информации, 26-летний водитель, погрузчика работал днем 5 ноября на территории одного из местных предприятий — перевозил сухие ветки. Двигаясь задним ходом, совершил наезд на 57-летнего мужчину.
Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.
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Пострадавшему вызвали скорую, но по дороге в больницу он умер.
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