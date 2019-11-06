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Автомобили какого цвета чаще всего попадают в смертельные ДТП. Статистика ГАИ

07.11.2019 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты давно пришли к выводу, что определенный цвет автомобиля повышает риск попадания в ДТП. Согласно мировой статистике, черные, серые и красные автомобили чаще всего попадают в аварии, реже всего — желтые, бежевые и белые. AUTO.TUT.BY посмотрел, водители автомобилей каких цветов чаще всего становились виновниками серьезных ДТП в Беларуси.


Фото: wettringer-modellbauforum.de

В прошлом году в республике было зарегистрировано 3399 учетных аварий, в которых 549 человек погибли и 3680 получили различные травмы.

По данным УГАИ МВД, в Беларуси в 2018 году чаще всего виновниками серьезных аварий признавались водители серых автомобилей — 451 ДТП. В топ-3 «аварийных цветов» также попали синий и белый (334 и 333 ДТП соответственно). Чуть меньше аварий с пострадавшими допустили водители черных авто — 297.

 

По сравнению с 2017 годом наибольший рост количества происшествий показали фиолетовый (+33,3%), белый (+13,3%) и желтый (+13,2%) цвета. В то время как количество аварий, в которых виновными признавались водители коричневых и красных автомобилей, снизилось на 20% и 5,3%.

По вине водителей синих и белых автомобилей в 2018 году в республике погибли по 47 человек. Далее идут серые (43 погибших) и черные (40 погибших) авто. При этом годом ранее возглавляли антирейтинг именно серые авто — 65 смертей. Несмотря на то, что количество учетных ДТП, которые совершили водители серых авто, выросло на 4,6%, количество погибших в них сократилось на 33,8%.

 

Понятно, что синих, черных, серых и белых автомобилей гораздо больше, чем, к примеру, желтых или коричневых. Поэтому с их участием больше ДТП и погибших в них людей. Чтобы понять, автомобили каких цветов можно называть самыми опасными, можно распределить их по коэффициенту тяжести последствий (количество погибших из 100 пострадавших в ДТП).

 

По этому показателю со значением 14,8 в 2018 году лидируют красные автомобили. Далее самой высокой тяжестью последствий характеризовались аварии, в которых виновными были признаны водители фиолетовых (12,0), желтых (11,9), белых (11,4) и синих (11,0) машин. Интересно, что самыми безопасными в 2018 году стали коричневые и оранжевые авто (4,2 и 5,0 соответственно). А ведь годом ранее именно они возглавляли топ опасных с коэффициентами тяжести 14,7 и 14,3.

 
 
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Согласно мировой статистике, черные, серые и красные автомобили чаще всего попадают в аварии, реже всего - желтые, бежевые и белые. А как у нас?
 
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