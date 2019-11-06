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Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах

07.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах
Беларусь может стать лидером по производству качественных и недорогих лыж на постсоветском пространстве. Такое мнение выразил журналистам управляющий делами Президента Виктор Шейман вчера на открытии цеха по производству пластиковых лыж в Телеханах.

В символическом пуске объекта приняли участие управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

«Стоит задача, чтобы лыжи были полностью белорусские. Сейчас идет сборка: носок, пятка, средний клин — наше, а кое-что закупаем. Мы еще не отработали по полимерам. Это процесс достаточно длительный, возможно, год или два понадобится. Когда выйдем полностью на полимеры белорусского производства, еще больше удешевим лыжи. У нас есть вполне реальные возможности быть лидерами на постсоветском пространстве по производству качественных, дешевых и востребованных лыж», — сказал Виктор Шейман.

В Телеханах лыжи начали производить 70 лет назад. В лучшие годы здесь выпускали свыше 400 тыс. пар ежегодно. Но времена меняются. В последние годы объем производства деревянных лыж едва доходил до 20-30 тыс. пар. С их реализацией также возникали проблемы. В сентябре 2018 года Президент поставил задачу: в сжатые сроки выйти на производство своих пластиковых лыж — конкурентоспособных, недорогих и востребованных. Поручение главы государства было выполнено фактически за год.

«Были созданы рабочие группы. Специалисты изучали зарубежный опыт и пытались взять все самое лучшее. Это была совместная работа — Академии наук, технологического университета, Управления делами Президента, Министерства спорта и туризма, Министерства промышленности», — отметил управделами Президента.

Под новый цех реконструировали историческое здание предприятия. Начинка — самая современная: оборудование от ведущих мировых производителей из Италии, Австрии, Японии, Германии, США. Постарались и белорусские промышленники. На пинском заводе «Кузлитмаш» разработали и сделали уникальные прессы. Реализация проекта обошлась в Br14 млн. На новом производстве открыто 43 рабочих места.

Продукция филиала «Телеханы» конкурентоспособна по цене и качеству и рассчитана на массового потребителя. Здесь разработано 16 моделей беговых лыж в диапазоне от 1 до 2,1 м. До конца года будет произведено примерно 7 тыс. пар лыж. Дальше планируется наращивать производство: в 2020 году довести объем до 50 тыс. пар. Мощности предприятия позволяют выпускать 100 тыс. пар.

«Будем смотреть, что-то доработаем, усовершенствуем. Отработав технологию, планируем выходить на производство лыж для большого спорта. В любом случае, это будет окупаемый, выгодный проект», — отметил Виктор Шейман.

В торговую сеть новые телеханские лыжи должны поступить еще до Нового года. Основными же потребителями продукции будут учебные заведения, организации. Например, для школ Брестской области уже в текущем году планируется закупить не менее 1 тыс. пар лыж.

По мнению председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, новое производство даст дополнительный импульс развитию городского поселка. «Это суперсовременное производство, рабочие места, налоги, инфраструктура и все остальное. Оно даст стимул для развития, потому что это высокотехнологичное производство и здесь, естественно, нужны люди высокообразованные. То есть это рабочие места для молодежи, выпускников вузов. Я уверен, что предприятие и само будет развиваться, и на его базе подтянем другие производства», — сказал губернатор.

Предприятие «Телеханы» основано в 1944 году. В 1998-м включено в структуру Управления делами Президента, в 2010-м — в структуру государственного предприятия «Беларусьторг».

По информации БелТА

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Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах

 
 
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