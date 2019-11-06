Познакомиться с Тиной Кароль и вместе с ней создать новый образ. Если это ваша мечта - напишите нам

Источник материала: Tut.by

«Жизнь продолжается» — это название одной из популярных песен украинской певицы Тины Кароль. Она знает, о чем поет: ведь эта талантливая и яркая женщина умеет начинать жизнь заново и воскресать, как феникс из пепла — в новом прекрасном образе. Если вам близок имидж Тины Кароль и ее мировоззрение, у вас есть уникальный шанс сделать фотосессию в стиле певицы и познакомиться с ней лично.

Уже 21 ноября эффектная украинка приедет в Минск с большим сольным концертом. Дива споет как любимые слушателями хиты — «Сдаться ты всегда успеешь», «Ніжно», «Помню», — так и новые композиции, которые раскроют разные грани ее вокального мастерства.

Но до того как выйти на сцену, артистка готова уделить свое время одной из белорусских поклонниц, которая мечтает воссоздать образ любимой певицы. Как думаете: может, это вы?

Кого мы ищем

Мы ищем читательницу, которая обожает Тину Кароль и при этом имеет с ней внешнее сходство: цвет волос и глаз, черты лица, тип фигуры (у Тины это классические «песочные часы» при росте 1,68 м).

Если это ваш случай, напишите нам по адресу alesia. pesenko@tutby.com

Пожалуйста, будьте внимательны: мы принимаем только те заявки, в которых есть актуальные фотографии (портрет и в полный рост) нормального качества, ваш номер телефона, а также указан рост и размер одежды. Если вы забыли приложить снимки или указать контакт — не обижайтесь, что удача улыбнется кому-то другому. Симпатий вам добавит небольшой рассказ о себе и любви к артистке: при прочих равных это склонит к выбору в вашу пользу.

Что мы предлагаем

Вместе с профессиональным стилистом Екатериной Кулеш , а также экспертами в сфере красоты, мы создадим для вас несколько образов в стиле Тины Кароль и сделаем красивые фотоснимки. Тина умеет быть разной, но женственность, сексуальность и некоторый драматизм — обязательные атрибуты певицы.

Важно: артистка сама отсмотрит предложенные стилистом варианты и выберет то, что наиболее соответствует ее представлениям об эстетике и стиле. Больше того: она познакомится с нашей героиней, оценит ее образ и сделает совместные снимки на память.

Ах да, чуть не забыли. Конечно же, вы пойдете и на сам концерт Тины Кароль!

Если это ваша мечта, спешите: заявки мы будем принимать до 10-го ноября включительно.