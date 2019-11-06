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Познакомиться с Тиной Кароль и вместе с ней создать новый образ. Если это ваша мечта - напишите нам
Источник материала: Tut.by
«Жизнь продолжается» — это название одной из популярных песен украинской певицы Тины Кароль. Она знает, о чем поет: ведь эта талантливая и яркая женщина умеет начинать жизнь заново и воскресать, как феникс из пепла — в новом прекрасном образе. Если вам близок имидж Тины Кароль и ее мировоззрение, у вас есть уникальный шанс сделать фотосессию в стиле певицы и познакомиться с ней лично.
Уже
Но до того как выйти на сцену, артистка готова уделить свое время одной из белорусских поклонниц, которая мечтает воссоздать образ любимой певицы. Как думаете: может, это вы?
Кого мы ищем
Мы ищем читательницу, которая обожает Тину Кароль и при этом имеет с ней внешнее сходство: цвет волос и глаз, черты лица, тип фигуры (у Тины это классические «песочные часы» при росте 1,68 м).
Если это ваш случай, напишите нам по адресу alesia. pesenko@tutby.com
Пожалуйста, будьте внимательны: мы принимаем только те заявки, в которых есть актуальные фотографии (портрет и в полный рост) нормального качества, ваш номер телефона, а также указан рост и размер одежды. Если вы забыли приложить снимки или указать контакт — не обижайтесь, что удача улыбнется кому-то другому. Симпатий вам добавит небольшой рассказ о себе и любви к артистке: при прочих равных это склонит к выбору в вашу пользу.
Что мы предлагаем
Вместе с
Важно: артистка сама отсмотрит предложенные стилистом варианты и выберет то, что наиболее соответствует ее представлениям об эстетике и стиле. Больше того: она познакомится с нашей героиней, оценит ее образ и сделает совместные снимки на память.
Ах да, чуть не забыли. Конечно же, вы пойдете и на сам концерт Тины Кароль!
Если это ваша мечта, спешите: заявки мы будем принимать до 10-го ноября включительно.
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Мы предлагаем нашей читательнице поработать с профессионалами в сфере красоты и стиля, получить образ а-ля Тина Кароль и познакомиться с любимой артисткой.
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