Основное внимание — пешеходам!

Источник материала: Патриот (Ушачи)



С 6 по 10 ноября 2019 года ОГАИ Ушачского РОВД проводит профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Особое внимание уделяется соблюдению правил дорожного движения пешеходами, водителями на нерегулируемых пешеходных переходах.

В ходе акции несение службы сотрудниками милиции общественной безопасности будет осуществляется вблизи мест массового движения пешеходов – это остановки общественного транспорта, нерегулируемые пешеходные переходы, магазины и т.д., также во внимании участки автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов, особенно в «часы пик» и темное время суток.

ГАИ настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, также в населенных пунктах, где в любое время на дороге может оказаться пешеход. Пешеходам проявлять осторожность и внимательность в дорожном движении, особенно при переходе нерегулируемых пешеходных переходов, в темное время суток обозначать себя световозращающими элементами!

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим Вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

ОГАИ Ушачского РОВД.