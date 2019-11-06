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С Днём Октябрьской революции!

07.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

 Уважаемые жители Городокщины!

Поздравляем вас с наступающим праздником - 

Днём Октябрьской революции!

Главной целью этого великого события начала XX века стало построение общества социальной справедливости, свободного от угнетения и неравенства.

    Сегодня мы гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени. Стремимся сохранить и приумножить всё лучшее, что досталось нам от предшественников, определивших своими приоритетами такие ценности, как справедливость, труд, равенство.

Октябрьская революция сыграла решающую роль в истории Беларуси. Именно благодаря ей наше Отечество получило самостоятельность, стало на путь подлинного государственного и культурного возрождения. Своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние — суверенную Беларусь.

    С нами опыт предыдущих поколений, а значит, нам многое по плечу.

     В этот праздничный день желаем вам, дорогие городокчане, счастья и здоровья, спокойствия и мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районный совет ветеранов

Райобъединение профсоюзов

С Днём Октябрьской революции!

 
 
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 Уважаемые жители Городокщины! Поздравляем вас с наступающим праздником -  Днём Октябрьской революции! Главной целью этого великого события начала XX века стало...
 
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