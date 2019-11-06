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С Днём Октябрьской революции!
07.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Уважаемые жители Городокщины!
Поздравляем вас с наступающим праздником -
Днём Октябрьской революции!
Главной целью этого великого события начала XX века стало построение общества социальной справедливости, свободного от угнетения и неравенства.
Сегодня мы гордимся трудовыми подвигами, воинским героизмом, научными открытиями советского времени. Стремимся сохранить и приумножить всё лучшее, что досталось нам от предшественников, определивших своими приоритетами такие ценности, как справедливость, труд, равенство.
Октябрьская революция сыграла решающую роль в истории Беларуси. Именно благодаря ей наше Отечество получило самостоятельность, стало на путь подлинного государственного и культурного возрождения. Своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние — суверенную Беларусь.
С нами опыт предыдущих поколений, а значит, нам многое по плечу.
В этот праздничный день желаем вам, дорогие городокчане, счастья и здоровья, спокойствия и мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районный совет ветеранов
Райобъединение профсоюзов
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Уважаемые жители Городокщины! Поздравляем вас с наступающим праздником - Днём Октябрьской революции! Главной целью этого великого события начала XX века стало...
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