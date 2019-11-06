Плательщикам дорожного сбора могут сделать скидку

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС во время заседания Полоцкого райисполкома.

«У граждан вызывает справедливое нарекание несовершенство действующей системы. Те, кто пользуется автомобилем определенное время, вынуждены платить за допуск к движению в течение всего года. Правительство доработало проект указа, чтобы люди могли внести плату, например, на месяц, на время дачного периода. На наш взгляд, это было бы более справедливо. Для тех, кто вносит плату на год вперед, предложено установить скидку в размере 20%», - слова Румаса приводит БЕЛТА .

Уплату сбора предлагается контролировать с помощью камер, установленных вдоль дорог. Каждый номер будет автоматически попадать в базу. Система выяснит, уплачен сбор или нет.

«По оценкам специалистов, если бы все участники движения платили деньги в дорожный фонд, то он формировался бы на 50% больше, чем сейчас. Это увеличило бы объемы ремонта дорог».

C 1 декабря в Беларуси будет увеличено количество платных дорог Подробнее