ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плательщикам дорожного сбора могут сделать скидку

07.11.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Плательщикам дорожного сбора могут сделать скидку
Фото из открытых источников

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС во время заседания Полоцкого райисполкома.

«У граждан вызывает справедливое нарекание несовершенство действующей системы. Те, кто пользуется автомобилем определенное время, вынуждены платить за допуск к движению в течение всего года. Правительство доработало проект указа, чтобы люди могли внести плату, например, на месяц, на время дачного периода. На наш взгляд, это было бы более справедливо. Для тех, кто вносит плату на год вперед, предложено установить скидку в размере 20%», - слова Румаса приводит БЕЛТА.

Уплату сбора предлагается контролировать с помощью камер, установленных вдоль дорог. Каждый номер будет автоматически попадать в базу. Система выяснит, уплачен сбор или нет.

«По оценкам специалистов, если бы все участники движения платили деньги в дорожный фонд, то он формировался бы на 50% больше, чем сейчас. Это увеличило бы объемы ремонта дорог». 

Плательщикам дорожного сбора могут сделать скидку
C 1 декабря в Беларуси будет увеличено количество платных дорог
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси предложило установить скидку в размере 20% для тех, кто оплатит дорожный сбор сразу на год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Основное внимание — пешеходам!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки брачиалини официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика