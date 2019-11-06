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«Действовать гибко»: в Беларуси будут чаще использовать домашний арест и залог

07.11.2019 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич призвал следователей шире использовать альтернативные меры пресечения, а не только заключать подозреваемых и обвиняемых под стражу.



«Хватит мыслить и действовать по старинке, шаблонно. Необходимо идти в ногу со временем, действовать гибко, шире использовать альтернативные меры пресечения», – заявил Иван Носкевич, передает пресс-служба СК.

Сегодня в Следственном комитете состоялось совещание, посвященное анализу применяемых мер пресечения. Оно проводится в рамках выполнения поручений президента, данных в августе, когда Лукашенко подверг критике методы силовиков.

Как сообщает СК, альтернативные меры пресечения применялись по итогам девяти месяцев всего в 4,6% случаев. Основными были заключение под стражу (23,9%) и подписка о невыезде и надлежащем поведении (71,5%). Также сообщается, что удельный вес обвиняемых, заключенных под стражу по делам о коррупционных и экономических преступлениях, составил всего 3% и 0,7% соответственно.


По итогам совещания принято решение чаще использовать личное поручительство, домашний арест и залог. Кроме того, следователям рекомендовано при отсутствии свидетельств о том, что обвиняемый может скрыться, препятствовать осуществлению правосудия, продолжать преступную деятельность, своевременно инициировать изменение меры пресечения на более мягкую.
 
 
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич призвал следователей шире использовать альтернативные меры пресечения, а не только заключать подозреваемых и...
 
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