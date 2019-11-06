Белорусы стали отдавать предпочтение российским продуктам. Эксперты объяснили почему

Руководству госконцерна «Белгоспищепром» поручено исправить положение дел.





UDF.BY , почему белорусы все больше отдают предпочтение продуктам из других стран. Эксперты объяснили, почему белорусы все больше отдают предпочтение продуктам из других стран.









«В некоторых торговых сетях импортных товаров на прилавках уже даже больше, чем белорусских»





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов считает, что проблема с ростом импорта продовольствия возникла из-за изменения структуры отечественной торговли.





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«От сбалансированной структуры мы переходим к монополии крупных торговых сетей. Естественно они стараются оптимизировать свою прибыль: если где-то можно купить дешевле небелорусские товары, то они это и делают. Иногда они дополняют отечественную продукцию, а иногда вовсе ее заменяют», – сказал Маргелов.





Усугубляет ситуацию для белорусских товаров усиление экспансии российских торговых сетей – «Светофора», «Доброцена».









«У некоторых импортных товаров на прилавках уже даже больше, чем белорусских. Если ничего не предпринимать, то тенденция по увеличению импорта будет стремительно продолжаться. Буквально сегодня был в новом отрывшемся торговом центре – в супермаркете доля импортных продовольственных товаров явно близка к 50%», – рассказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.





На вопрос, выбирают ли белорусы российские товары из-за более низких цен, Маргелов ответил так:





«Нужно учитывать, что люди, к сожалению, подвержены рекламе. Во-вторых, покупатели выбирают из того, что им предложено на полках. К тому же многое зависит от того, как товары разложены. Поведением людей легко манипулировать».





Сможет ли руководство «Белгоспищепрома» исправить ситуацию с наплывом импортной еды?





«Концерн здесь вообще не причем. Правильнее было бы поручить решение этой проблемы Министерству антимонопольного регулирования и торговли. Мы уже давно говорили в МАРТе, как это можно сделать. Но разговоров много, а дел мало. У нас суперлиберальное законодательство, которое позволяет осуществлять экспансию иностранных торговых сетей, иностранных товаров в ущерб белорусским», – отметил Маргелов.









«Когда приходится выживать, любое снижение цены для покупателя оказывается существенным»

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Экономист Лев Марголин отмечает, что импортного продовольствия в Беларуси продается все больше по банальной ценовой причине.





«В отличие от импорта сложной бытовой техники из развитых стран импорт продовольствия пока действительно воспринимается как нечто удивительное. Привыкли, что наоборот мы экспортируем свое продовольствие и собираемся напоить молоком чуть ли не весь Китай. Но в последнее время стали замечать, что на прилавках появились необычные товары, которых раньше у нас не было – в частности, российская мука, которая действительно дешевле белорусской. А в условиях, когда приходится выживать на зарплату или пенсию, любое снижение цены для покупателя оказывается существенным», – сказал Марголин.





Причину более низких цен на импортную еду экономист видит в следующем:





«Объяснить это можно только одним – неэффективностью нашего белорусского хозяйства. Если наш традиционный товар оказывается у соседей дешевле, а возможно даже качественнее, то, значит, с нашей экономикой что-то не так».





Как белорусские власти будут решать проблему роста импорта продовольствия? Марголин не исключает, что вполне традиционно.





«Единственный способ, который власти знают и умеют применять, – различные виды ограничений. Но нужно учитывать, что применять их в отношении российский товаров все тяжелее – сами же подписывали разные интеграционные документы, никто в шею не толкал. Поэтому, возможно, торговым сетям дадут указание ограничить импорт российских товаров – но сделают это без официальных заявлений. А с поползновениями из других стран разобраться будет еще проще», – считает экономист.