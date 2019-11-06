Порошенко переписывает свой кондитерский бизнес на сына













украинские СМИ . Об этом сообщают





Перед увольнением с должности президента Петр Порошенко 20 мая этого года в своей декларации указывал себя бенефициарным владельцем ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) и оставался им как минимум до 1 октября.





Эта компания — одна из главных в структуре корпорации Roshen, так как она является учредителем ряда других предприятий.





Аналитики Центра противодействия коррупции обнаружили, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже указан старший сын президента Алексей Порошенко.





Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.









Также сообщается, что одновременно бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ГП УК Рошен, ООО Рошен-Волынь, ООО Рошен Свит и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.





Порошенко-старший тем не менее остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО Рошен-Столица, ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен.



