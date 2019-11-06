ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марцел Личка: знаем, что очень близки к чемпионству. Хотим сделать этот шаг уже в матче с "Ислочью"

07.11.2019 09:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Беларуси с "Ислочью".



Победа в этом поединке принесет брестчанам чемпионский титул.

- Настроение в команде хорошее, мы все готовы продолжать эту борьбу за чемпионство. Мы знаем, что очень близко к цели. Хотим сделать этот шаг уже в воскресенье в матче с "Ислочью". Это будет очень сложная игра, соперник показывает хорошую игру на контратаках. Будем играть на искусственном поле, для нас это тоже немножко непривычно. Но чемпионство — это наша цель. Сделаем все, чтобы победить в Минске, — отметил Личка в интервью клубной пресс-службе.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Беларуси с "Ислочью".
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинский «Кузлитмаш» разработал и установил уникальные прессы в новый цех по производству пластиковых лыж в Телеханах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика