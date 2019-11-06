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Три партии Великобритании объединились с целью остановить Brexit

07.11.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской "Плайд камри" и Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить Brexit на предстоящих досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства.



Об этом сообщило в четверг агентство Press Association со ссылкой на заявление лидера "Либеральных демократов" Джо Сиунсон.

"Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране", - приводит агентство слова Суинсон.

По данным Press Association, договоренность может касаться 60-70 из 650 избирательных участков. Тактическое голосование в этом случае будет означать, что кандидаты каждой из трех партий не будут противостоять тому претенденту на депутатский мандат из числа противников Brexit, у которого наиболее реальные шансы пройти в Палату общин.

С помощью досрочных выборов премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit.
 
 
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Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской "Плайд камри" и Партией "зеленых" о тактическом голосовании с целью остановить...
 
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