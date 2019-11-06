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Нацбанк вновь понизил ставку рефинансироваания до исторического минимума

07.11.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк объявил, что с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9%. Ставка по кредиту овернайт — с 10,75 до 10%; ставка по депозиту овернайт — с 8,25 до 8%.

В третьем квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%.

Также в Нацбанке отмечают, что снижение ставок овернайт обеспечит «сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов».

Регулятор обещает, что в дальнейшем овернайт будет изменяться «синхронно» со ставкой рефинансирования на «соответствующую величину».


Напомним, что ставки рефинансирования и овернайт влияют на величину процентов по кредитам и вкладам.

Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.
 
 
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Национальный банк объявил, что с 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9%. Ставка по кредиту овернайт — с 10,75 до 10%; ставка по депозиту овернайт —...
 
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