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Гемосканирование — что это и можно ли верить диагностике на крови
Источник материала: Партизан
Эта методика обнаружит и паразитов и рак. А еще оставит вас в дураках. Или нет?
Все мы время от времени, имеем проблемы со здоровьем. Часто, для того чтобы определиться с лечением, врачи направляют пациентов на дополнительные методы обследования: лабораторные, лучевые или функциональные. Времени на это уходит много, а сумма в чеке растет.
В таком контексте очень привлекательной кажется процедура гемосканирования, которую предлагают множество частных клиник и медицинских специалистов.
Вам достаточно пожертвовать только одну каплю крови, разглядывая которую в специальный микроскоп, врач (если это действительно врач) сможет диагностировать широкий спектр заболеваний от нарушений обмена веществ до наличия опухолей и паразитов. Но давайте разберемся подробнее, что из себя представляет подобный тип «диагностики».
В основе гемосканирования лежит темнопильная микроскопия, один из типичных вариантов микроскопии, который имеет весьма ограниченное применение в обычной клинической практике. Особенностью методики является то, что луч подсвечивает исследуемый образец не снизу, а сбоку. Это позволяет увеличить контрастность картинки. Но, в то же время, создает дополнительные артефакты (искажения) изображения.
Поставщики услуг гемосканирования утверждают, что способны увидеть в образцах крови своих пациентов грибки, микроорганизмы, паразитов, холестерин, кристаллы мочевой кислоты, и многое другое. Но что на самом деле они видят?
Поскольку предметом исследования является свежая капля крови, оказываясь на стекле микроскопа она очень быстро начинает подсыхать. И как раз в этот момент на краях образца можно увидеть столбики склеенных эритроцитов (красных кровяных телец).
Конечно, такое простое объяснение редко удовлетворяет как диагностика, так и пациента. Поэтому вам, вероятно, сообщат, что «кровь — закислена». Что является полной бессмыслицей, поскольку изменения кислотности крови нельзя увидеть ни в один микроскоп. Грязь и трещинки на стекле специалист интерпретирует, как глистов или бляшки холестерина, эритроциты нетипичной формы он назовет «грибками». А увиденные им «болезнетворные бактерии», на самом деле невинными нитями протеина.
Несомненно, каждый из этих диагнозов является невеселой новостью для пациента, и он с радостью согласится на «курс лечения», который с не меньшей радостью предложит диагност-шарлатан. В лучшем случае следствием будут потерянные средства и неоправданный психологический стресс. Впрочем, иногда, процедура гемосканирования может убедить пациента, что никаких проблем со здоровьем у него нет. И некоторые имеющиеся болезни могут остаться недиагнос рованными, аж до поздних стадий.
На ресурсе quackwatch, посвященном разоблачению псевдонаучной медицины, собрана подборка случаев, когда процедуры гемосканирования заканчивались
Вот, что о гемосканировании говорит врач Эдзард Эрнст, профессор и автор многочисленных книг против шарлатанства в медицине:
«Увидеть клетки собственной крови на экране — мощный экспириенс. Это дает человеку впечатление, что его лечат передовыми научными методами. Но здесь скрыт тройной обман. Сначала вам установят несуществующий диагноз, потом долго и дорого полечат, а в завершение проведут гемосканирование еще раз, заверив, что болезни больше нет. В это же время, на гемосканировании врач зарабатывает около $ 100 000 в год».
Хотя авторитет науки в 21 веке является несомненным, мы продолжаем доверять сомнительной информации, и становимся жертвами людей с низкими профессиональными и моральными стандартами. Бесспорно, поход к врачу дело затратное и часто невеселое. Но псевдонаучные методики, вроде гемосканирования, могут сделать ситуацию еще более неприятной.
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Эта методика обнаружит и паразитов и рак. А еще оставит вас в дураках. Или нет?
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