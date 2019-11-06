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Это кто решил?" Босс "Кайрата" отреагировал на новость об увольнении Шпилевского

07.11.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев отреагировал на новость о том, что белорусский тренер Алексей Шпилевский будет отправлен в отставку с поста главного тренера алматинского клуба.




"Это кто решил?" — написал Боранбаев в инстаграме к посту, в котором сказано об увольнении Шпилевского.

Накануне журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Шпилевский будет уволен после заключительного тура чемпионата Казахстана, матчи которого пройдут 10 ноября.

Шпилевский возглавил "Кайрат" в ноябре прошлого года. Его контракт с алматинским клубом рассчитан на три года.
 
Теги: Новости
 
 
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Председатель Наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев отреагировал на новость о том, что белорусский тренер Алексей Шпилевский будет отправлен в...
 
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