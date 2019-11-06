В Минске появились лужемеры









По Минску стали появляться резиновые сапоги, наполненные «Лужемерами». На газонах торговых центров Dana Mall, Galleria Minsk, Green, Момо, Скала, жилых микрорайонов "Новая Боровая" и "Маяк Минска", парков и детских площадок, а также других локациях города каждый желающий мог бесплатно забрать свой "Лужемер".





"Лужемер" — это яркая детская игрушка для погружения в лужи и измерения их глубины. Каждая глубина проиллюстрирована персонажем с говорящими названиями: Радужка, Топтушка, Хитружка, Пупырка, Кошмарка и Лужазавр. Яркие иллюстрации помогают идентифицировать лужу даже не умеющим читать исследователям, а для исследователей постарше – есть текстовое описание. Иначе говоря, "Лужемер помогает отличить опасную для изучения ребенком лужу от мелководной, по которой можно топать и веселиться, предостерегая от неожиданных падений во время топанья луж и делая эту игру увлекательнее.







