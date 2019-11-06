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В Минске появились лужемеры

07.11.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Красочные измерители глубины луж появились на улицах Минска. Воспользоваться ими могут все желающие.



По Минску стали появляться резиновые сапоги, наполненные «Лужемерами». На газонах торговых центров Dana Mall, Galleria Minsk, Green, Момо, Скала, жилых микрорайонов "Новая Боровая" и "Маяк Минска", парков и детских площадок, а также других локациях города каждый желающий мог бесплатно забрать свой "Лужемер".

"Лужемер" — это яркая детская игрушка для погружения в лужи и измерения их глубины. Каждая глубина проиллюстрирована персонажем с говорящими названиями: Радужка, Топтушка, Хитружка, Пупырка, Кошмарка и Лужазавр. Яркие иллюстрации помогают идентифицировать лужу даже не умеющим читать исследователям, а для исследователей постарше – есть текстовое описание. Иначе говоря, "Лужемер помогает отличить опасную для изучения ребенком лужу от мелководной, по которой можно топать и веселиться, предостерегая от неожиданных падений во время топанья луж и делая эту игру увлекательнее.


Любопытна и история появления Лужемеров на улицах Минска. Идею их создания подал им, сам того не подозревая, известный российский блогер Илья Варламов. В конце лета он посетил белорусскую столицу, и в своем блоге на канале Youtube сильно возмущался запредельным количеством луж в городе. Создатели Лужемеров отправили Варламову персональный экземпляр измерителя луж с приглашением в Минск для исследования подлужного мира. 
 
Теги: Минск
 
 
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Красочные измерители глубины луж появились на улицах Минска. Воспользоваться ими могут все желающие.
 
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