ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске откроется посольство Катара

07.11.2019 08:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вопросы открытия посольства обсудили на четвертом раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара, который состоялся в Минске 5 ноября.

Белорусскую делегацию на встрече 5 ноября возглавил заместитель Министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, катарскую – Генеральный секретарь Министерства иностранных дел доктор Ахмад Хассан аль-Хаммади, сообщает пресс-служба МИД.
 
Чиновники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, оценили современное состояние и перспективы развития белорусско-катарского диалога.
 
Также на встрече речь шла об открытии посольства Катара в Минске. Для его открытия в Беларусь уже прибыли два катарских дипломата.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы открытия посольства обсудили на четвертом раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара, который состоялся в...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 ноября — день октябрьской революции. Поздравление к празднику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика