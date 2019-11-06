Успешные, новость для вас. Раздаем 5 билетов на «Деловой интернет» бесплатно

Источник материала: Tut.by

9 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на конференцию «Деловой интернет» . Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 ноября.



Фото:Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 5 билетов. Соответственно, победителей будет 5. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 14 ноября, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 15 ноября.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Реклама в мобайл и соцсетях, нативная реклама, тренды Восточной и Западной Европы, США, Digital-продвижение для роста продаж, сервисы для маркетологов, дизайн в интернет-рекламе, борьба с негативом, ситуационный маркетинг, работа с поколением Z — все это будет обсуждаться 22 ноября в Минске на конференции «Деловой интернет». На конференции можно будет услышать кейсы IAB Russia, Яндекс, 1С-Битрикс, Lamoda, Look At Media, TUT.BY, Aviasales и других известных брендов. Все выступления разделены на три блока: тренды, инструменты и практика, вдохновение. Для нетворкинга тоже предусмотрено время и комфортное лобби с угощениями.

Когда: 22 ноября, 10.00 Где: Прайм Холл Сколько: 109 рублей ( купить билет )

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт App Store Google Play