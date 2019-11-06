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«Революционная» пересадка полового члена и мошонки признана успешной спустя год

07.11.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Год назад в США провели действительно революционную операцию по трансплантации брюшной стенки, полового члена и мошонки — органы пересадили травмированному ветерану Вооруженных сил США, который сейчас сообщает, что «снова чувствует себя целым» и выздоравливает. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на NEJM и Neuron.


Фото: Online Marketing / Unsplash

Издание рассказывает, что мужчина, который пожелал остаться анонимным, был в патруле вместе со своей командой в Афганистане, когда талибы устроили им засаду. В один момент мужчина подошел, чтобы оказать первую помощь другому солдату, и наступил на самодельное взрывное устройство, спрятанное на дороге. В результате взрыва солдат потерял большую часть ног, а также гениталии и часть живота. Это было еще в 2010 году.

На тот момент был зарегистрирован только один случай пересадки полового члена — в 2006 году в Гуанчжоу, Китай. Тогда все закончилось отторжением органа и некрозом, возможно, из-за недостаточного кровоснабжения. Были также психологические проблемы, и трансплантат был удален всего через две недели.

Тем не менее, специалисты по реконструктивной хирургии в госпитале Джона Хопкинса (США) все же решили провести вторую операцию такого рода — по их мнению, пострадавший солдат был хорошим кандидатом на трансплантацию. Но на подготовку понадобилось 5 лет, включая эксперименты на мертвых телах.

Наконец в 2018 году врачи получили шанс попробовать, как только стал доступен подходящий орган от умершего донора. За этот пятилетний период были проведены уже три успешные операции по пересадке полового члена. И все же никто из этих троих пациентов не перенес такие травмы, как тот самый солдат.

Ему трансплантировали ткани, включающие нижнюю брюшную стенку, половой член и мошонку, — раньше никто не делал ничего подобного. Операция длилась 14 часов, ее проводили 11 разных хирургов. И в итоге она была признана успешной.

Еще более важно, что спустя год после первой трансплантации такого рода, медики сообщают, что пациент хорошо восстанавливается, и его нервные связи хорошо функционируют. Молодой человек ведет полноценную жизнь и ходит при помощи протезов. Специалисты также отмечают, что мужчина не может стать биологическим отцом, если захочет вступить в отношения — хотя операция включала пересадку мошонки, от пересадки яичек решили отказаться после консультации со специалистами по биоэтике. Иначе бы дети биологически были не от пациента, а донора.

Сейчас мужчина принимает всего одну таблетку в день, чтобы его организм не отторг посторонние ткани. Но команда надеется, что благодаря достижениям в медицине он сможет полностью отказаться от препарата «в ближайшие пять-десять лет».

 
 
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Год назад в США провели действительно революционную операцию по трансплантации брюшной стенки, полового члена и мошонки - органы пересадили травмированному...
 
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