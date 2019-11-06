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«Лицо её обглодала собака». Страшная смерть актрисы из «Большой перемены»

07.11.2019 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Лицо её обглодала собака». Страшная смерть актрисы из «Большой перемены»
Анастасия Георгиевская в роли Серафимы Павловны (к/ф «Большая перемена», 1973 год). © / Кадр из фильма

«Мадамы! — обращалась она к коллегам в учительской. — По сведениям тети Глаши, наш новый историк — мужчина. Да! Рекомендую всем привести себя в порядок. И впредь публично юбки не задирать, чулки не поправлять, новыми комбинациями не хвастаться. Всё должно быть шарман… Чёрт подери!»

В этой смеси французского с нижегоро… то есть с просторечным, была вся Георгиевская. Великая мхатовка родом из Орла, в три года оставшаяся сиротой, она могла и в жизни похулиганить, ввернуть острое словцо. А уж чувства юмора ей было не занимать. Говорят, знаменитые Тарасова и Степанова даже считали Георгиевскую не очень достойной звания мхатовки. А она любила… снижать пафос. 

«Лицо её обглодала собака». Страшная смерть актрисы из «Большой перемены»
Анастасия Георгиевская в роли учительницы английского языка в кинофильме «А если это любовь», 1962 год. Фото: РИА Новости

Оправдать доверие Немировича

Родителей Георгиевская не помнила. Роковой 1917 год стал для нее невыносимой личной трагедией, обернувшейся сиротством. Детство прошло в школе-коммуне и фабрично-заводском училище. Получив профессии слесаря и токаря, будущая звезда МХАТа отправилась на машиностроительный завод. Да так и осталась бы, может, никому не известной работницей. Но, на счастье, судьба подсказала ей дорогу в самодеятельный театр. А потом и вовсе отправила в Московский тюз. В Орле 15-летнюю девочку ничего не держало…

В 1936 году выпускница ГИТИСа уже выходит на сцену легендарного МХАТа. А спустя четыре года играет Наталью Ивановну в спектакле Немировича-Данченко «Три сестры». Вместе с Тарасовой, Степановой, Хмелевым, Грибовым, Ливановым. Доверие основателя театра надо было оправдать. На фоне актеров «золотого фонда» — не потеряться. 25-летняя Анастасия справилась с задачей как настоящая мхатовка. И даже спустя многие годы именно эту роль критики считали одной из самых успешных в карьере Георгиевской.

Жила только театром

Хотя были у нее и «Мертвые души», и «Дядюшкин сон», и «Егор Булычов...», и «Ревизор»… В конце жизни добавились «Господа Головлевы», «На всякого мудреца…» Считай, всю классику переиграла. А Сталинскую премию получила в 1951 году за «Вторую любовь», но кто теперь вспомнит ее?

54 года была предана МХАТу Анастасия Павловна. Ее любили и зрители, и коллеги. Но теперь-то ясно: не доиграла. Не получила всего того, что могла бы. В смысле ролей, конечно. О материальном она вряд ли заботилась.

Всеволод Шиловский вспоминал, что ютилась Георгиевская в маленькой двухкомнатной квартире. «Представляете?! Народная артистка! Как бомж…» — искренне недоумевал он.

А Анастасии Павловне, похоже, действительно было все равно. Она жила только театром. Киноролей предлагали до обидного мало, в основном эпизоды. Правда, такие яркие, что не запомнить актрису было невозможно.


«Лицо её обглодала собака». Страшная смерть актрисы из «Большой перемены»
Спектакль МХАТ СССР «Все кончено» по пьесе английского драматурга Эдварда Олби. Режиссер Лилия Толмачева /в центре/ и актеры, занятые в спектакле, народные артисты СССР /слева направо/: Ангелина Степанова, Мария Бабанова, Михаил Прудкин, Анастасия Георгиевская, Михаил Болдуман. 1980 год. Фото: РИА Новости/ И.Александров

Ушла с Дорониной

Описание личной жизни Георгиевской умещается в паре скупых строк: в три года лишилась родителей, замуж не выходила, не рожала. Близких друзей, похоже, тоже не имела. При том что, по воспоминаниям коллег, это была не женщина — тайфун!

Кто-то рассказывал, что во время войны Георгиевская такие концерты давала близ фронтовой полосы, что даже немцы на «той стороне» аплодировали. Руководство страны потом наградило ее медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Но, к сожалению, об этом периоде жизни информации и вовсе никакой. В эвакуации МХАТ был чуть больше года: «золотой фонд» вместе с Немировичем отправили на Кавказ. Тех, кто попроще, — в Саратов, потом — в Свердловск.

В конце концов одиночество дало о себе знать. И можно только догадываться, что усугубило ситуацию. Возрастные недуги? Отсутствие родных людей, — по крови и духу — когда по большому счету никому не нужна и можешь рассчитывать только на себя? Раскол любимого театра?..

Из чувства солидарности (а может, и из простого человеческого сочувствия) Георгиевская ушла с Дорониной, но успела сыграть в ее МХАТе только Дарью в распутинском «Прощании с Матерой».

Это было и ее прощание с театром. Во дворе актрису все чаще видели выпившей. Говорили, что она даже валялась у подъезда, приводила домой собутыльников. Так не хочется верить грязным сплетням!.. Однако странная и страшная смерть Георгиевской до сих пор многим не дает покоя: что это было? Почему так нелепо закончился земной путь интересной женщины и великой актрисы? Неужели всему виной проклятое одиночество, может, даже разочарование в жизни, карьере? И как следствие — алкоголизм?

Сирота до конца дней 

В 1990 году, перед открытием очередного сезона МХАТа, Анастасию Павловну привезли с дачи в Москву. Но на сборе труппы она так и не появилась. Еще несколько дней до нее не могли ни дозвониться, ни достучаться. Соседи говорили, что слышат в квартире шаги и шум воды в ванной. При этом милиция отказывалась вскрывать дверь, как будто нет оснований…

А через неделю было уже поздно. Георгиевская лежала на полу. На нее невозможно было смотреть. Люди отводили глаза. Кому-то стало плохо. Лицо актрисы было обглодано ее маленькой собачкой. Щенком, который не выдержал голода и одиночества…

Повсюду были разбросаны деньги…

Однако криминала в смерти народной артистки обнаружить не удалось. А может, никто и не искал? Родственников-то все равно нет. Кому еще нужны причины?..

Анастасия Павловна прожила 75 лет. Она не успела превратиться в настоящую старуху МХАТа. Но до конца дней оставалась настоящей сиротой…

Памятник Георгиевской на Кунцевском кладбище был установлен спустя 19 лет после ее ухода, когда поклонники раструбили в интернете о «сиротской» могиле великой актрисы. И заставили коллег встрепенуться…

«Лицо её обглодала собака». Страшная смерть актрисы из «Большой перемены»
Анастасия Георгиевская в фильме «Случай в аэропорту», 1987 г. Фото: Кадр из фильма
 
 
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7 ноября исполняется 105 лет со дня рождения актрисы Анастасии Георгиевской. Сегодня ее помнят разве что коллеги и театралы в возрасте. Даром что любимый многими...
 
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