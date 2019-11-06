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Малосемейные квартиры – пережиток прошлого или находка для молодых?

07.11.2019 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Малосемейные квартиры – пережиток прошлого или находка для молодых?
Фото из открытых источников

В Беларуси есть такой тип жилья, как малосемейные общежития. Представляет из себя многоквартирный дом, состоящий из большого количества однокомнатных квартир небольшой площади. Само общежитие принадлежит государственному учреждению или городу.  В комнатах могут проживать как семьями, так и просто по несколько человек, как студенты. В декабре 2013 года принят Указ президента № 563, который позволил госорганизациям трансформировать общежития в жилые дома, но сделать это очень сложно.

Как сообщает работник одного из городских общежитий, принадлежавших государственному учреждению, практики в приватизировании квартир или комнат у них нет. Люди живут по договору найма. Жильцы таких общежитий платят за коммунальные услуги. Конечно, ценовая политика проще, чем у тех, кто является владельцами собственных квадратных метров, ведь какие-то расходы берет на себя владелец общежития, например, капитальный ремонт. Как замечают, жить в таких комнатах или квартирах можно все время, пока ты являешься работником предприятия, которое и предоставляет место в общежитии. Когда меняется рабочее место, можно остаться на прежнем месте, но для этого следует перезаключать договор.

Малосемейные квартиры – пережиток прошлого или находка для молодых? Элитная «общага». Какое жилье нельзя переводить в коммерческое?

- В общежитиях живет много молодых семей, - замечает работник. – Им хочется съехать от родителей, стать самостоятельнее. Живут в малосемейках, становятся на очередь собственного жилья, а получив квартиру - уезжают. Поэтому у нас большая текучка: только вчера съехала молодая пара с ребенком – сегодня же заселяются новые.

Наша читательница Наталья Ибрагимова как раз прошла подобный путь. Она жила вместе со своей семьей в малосемейной квартире 10 лет. Сегодня женщина проживает в квартире, но она до сих пор вспоминает о «малосемейке» с теплотой.

- Как вы получили малосемейную квартиру?

- Нам предоставили такое семейное общежитие от организации, где работал мой муж, как молодой семье, у которой не было своего жилья. Я приняла эту новость с радостью, ведь это был наш собственный угол.

- Как у вас были обустроены комнаты?

- Мы жили в общежитии блочного типа: расположение нескольких комнат в блоках, в которых есть собственные душевая и санузел. Так как мы ждали первого ребенка, нам предоставили большую комнату в блоке. В нашей квартирке помещался диван, кровать дочки, кухонный стол, холодильник, шкаф и телевизор. Можно сказать, что для самого необходимого место всегда было. Кухня же была общей, что часто было неудобно: приходилось носить кастрюли и сковородки из одного конца коридора в другой. В комнате готовить запрещали по технике безопасности. Спустя шесть лет жизни в малосемейном общежитии, нам выделили другую комнату в другом крыле здания. Ее я с уверенностью могу назвать однокомнатной квартирой: комната, кухня, туалет и ванная были теперь только в нашем распоряжении. Не приходилось бегать по коридору. На тот момент в семье появился второй ребенок. Хоть малосемейная квартира была уютной, для четверых человек там было мало места, особенно для детей, которые все время активны.

Малосемейные квартиры – пережиток прошлого или находка для молодых? В течение какого времени нужно выселиться из общежития, если предприятие предоставило жилье?

- Сейчас у вас своя квартира?

- Да, мы с мужем стояли на очереди. Ждали квартиру в доме, который строился в новом районе. Спустя 10 лет жизни в малосемейном общежитии, мы переехали в новую трехкомнатную квартиру, где в первое время мне казалось все слишком уж большим, - Наталья смеется.

- Есть ли отличия соседей по малосемейке от соседей в квартире?

- Для тех, кто очень любит уединение, возможно, малосемейки могут быть минусом. А кто любит жить среди людей, когда есть 6 квартир на площадке, — это даже плюс. По общению отличий практически нет. Понятно, что с соседями по общежитию нас связывают более долгие отношения. Да и жили с некоторыми в одном блоке. Иногда, кстати, созваниваемся с давними друзьями, которые еще живут в малосемейке. Те, у кого мало человек в семьях, условиями довольны.

- Был ли в семейном общежитии комендантский час?

 - Иногда устраиваивали комендантский час и пожарную тревогу. Обязательным было предъявить пропуск коменданту на вахте. У детей пропусков не было до определенного возраста. Но если ты долго жил в общежитии, то тебя и без этого запоминают. Если к тебе приходят гости, то у них обязательно должен быть паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Их записывают в тетрадку и смотрят, чтобы в определенное время посторонних в здании не было. С этим было строго, но тут стоял вопрос безопасности.

Я думаю, что квартиры малосемейного типа - на самом деле очень неплохой вариант. Жилье становится доступным, особенно для молодых семей. Мне кажется, чем жить с родителями, лучше уехать в маленькую квартиру. Будет стимул зарабатывать деньги и улучшать жилищные условия. А жизнь в малосемейке, надеюсь, как у меня останется приятным воспоминанием.

 
Теги: Новости
 
 
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Фото из открытых источников В Беларуси есть такой тип жилья, как малосемейные общежития. Представляет из себя...
 
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