Источник материала: Герой працы

Сегодня, 7 ноября, проходят выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Депутаты Шумилинского районного Совета депутатов отправились в г. Витебск, где на общем собрании депутатов базового уровня состоятся выборы восьми членов Совета Республики от Витебской области.

Президиумами городских и районных Советов депутатов и соответствующими исполнительными комитетами Витебской области кандидатами в члены Совета Республики выдвинуты:

ЛЕВКОВИЧ Ирина Петровна, 28 сентября 1964 года рождения, начальник главного управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного комитета, проживает в г. Витебске, беспартийная, на территории области прожила 51 год;

ПАНТЮХОВА Елена Валерьяновна, 20 декабря 1972 года рождения, директор республиканского унитарного предприятия радиотелецентр ”Телерадиокомпания ”Витебск“, проживает в г. Витебске, беспартийная, на территории области прожила 46 лет;

ДЕМИДОВ Дмитрий Владимирович, 11 декабря 1975 года рождения, председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета, проживает в г. Новополоцке, беспартийный, на территории области прожил 43 года;

МАТВЕЕВ Владимир Семенович, 28 августа 1964 года рождения, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия ”Витебскоблдорстрой“, проживает в г. Витебске, беспартийный, на территории области прожил 55 лет;

ЖИНГЕЛЬ Олег Валентинович, 19 апреля 1967 года рождения, начальник региональной дирекции по Витебской области открытого акционерного общества ”Белагропромбанк“, проживает в г. Витебске, беспартийный, на территории области прожил 45 лет;

ПОЛУШКИНА Татьяна Геннадьевна, 14 февраля 1957 года рождения, директор Полоцкого колледжа учреждения образования ”Витебский государственный университет имени П.М.Машерова“, проживает в г. Полоцке, беспартийная, на территории области прожила 62 года;

ЩАСТНЫЙ Анатолий Тадеушевич, 1 марта 1961 года рождения, ректор учреждения образования ”Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет“, проживает в г. Витебске, беспартийный, на территории области прожил 41 год;

ДЕРКАЧ Юрий Николаевич, 5 августа 1962 года рождения, начальник главного управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета, проживает в г. Витебске, беспартийный, на территории области прожил 36 лет.