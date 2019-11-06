|
Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Источник материала: СТВ
Очень многие люди в школах хотя бы раз списывали. Иногда списывание даже считается чем-то крутым, ведь, эй, зубрить – удел ботаников, не лучше ли жить на полную катушку, а потом во время теста просто списать?
В учреждениях образования обычно так не считают, а потому учителя стараются лишить детей возможности списывать, чтобы подопечные сразу учились полагаться на свои силы, а не на шпаргалку или помощь соседа.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень многие люди в школах хотя бы раз списывали. Иногда списывание даже считается чем-то крутым, ведь, эй, зубрить – удел ботаников, не лучше ли жить на полную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)