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Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов

07.11.2019 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очень многие люди в школах хотя бы раз списывали. Иногда списывание даже считается чем-то крутым, ведь, эй, зубрить – удел ботаников, не лучше ли жить на полную катушку, а потом во время теста просто списать? 

В учреждениях образования обычно так не считают, а потому учителя стараются лишить детей возможности списывать, чтобы подопечные сразу учились полагаться на свои силы, а не на шпаргалку или помощь соседа. 

Как сообщает Bored Panda, иногда эти способы предотвратить списывание выглядят довольно забавно. 

Девочка нашла хитрый способ поесть на уроке и рассмешила соцсети 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda / Karen Sanchez 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda / twitter.com/dineshakula 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda / twitter.com/delapenajame 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda / reddit.com/user/gogodollah2 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Фото: Bored Panda 

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Очень многие люди в школах хотя бы раз списывали. Иногда списывание даже считается чем-то крутым, ведь, эй, зубрить – удел ботаников, не лучше ли жить на полную...
 
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