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В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 ноября около половины двенадцатого вечера в Минске произошёл пожар в одном из общежитий.
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Прибывшие спасатели вывели из соседней комнаты горящего блока супругу нанимателя, после чего передали её медикам. Женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «ожоги 1-2 степени, термоингаляционная травма».
Также подразделения МЧС и администрация общежития эвакуировали 130 взрослых и 20 детей.
Пожар потушен. Огнём повреждены вещи в комнате и на балконе, закопчена соседняя жилая комната. Причина загорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки холодильника.
На прошлой неделе в Бресте горело общежитие.
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Новости Беларуси. 6 ноября около половины двенадцатого вечера в Минске произошёл пожар в одном из общежитий. По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на 7...
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