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В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек

07.11.2019 10:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 ноября около половины двенадцатого вечера в Минске произошёл пожар в одном из общежитий. 

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на 7 этаже 13-этажного общежития № 3 ОАО «Минский моторный завод». Горели вещи в комнате и на балконе одного из блоков. 

В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек
Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие спасатели вывели из соседней комнаты горящего блока супругу нанимателя, после чего передали её медикам. Женщина была госпитализирована с предварительным диагнозом «ожоги 1-2 степени, термоингаляционная травма». 

В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек
Фото: МЧС Беларуси 

Также подразделения МЧС и администрация общежития эвакуировали 130 взрослых и 20 детей. 

В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек
Фото: МЧС Беларуси 

Пожар потушен. Огнём повреждены вещи в комнате и на балконе, закопчена соседняя жилая комната. Причина загорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки холодильника. 

В Минске из-за пожара в общежитии были эвакуированы 150 человек
Фото: МЧС Беларуси 

На прошлой неделе в Бресте горело общежитие. 

Были эвакуированы 90 человек – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 ноября около половины двенадцатого вечера в Минске произошёл пожар в одном из общежитий.  По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось на 7...
 
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