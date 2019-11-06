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В Гомеле на одном из предприятий погрузчик наехал на мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 ноября около трёх часов дня в Гомеле на одном из предприятий произошёл наезд на мужчину.
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Когда груз был доставлен в нужно место, транспортное средство начало движение задним ходом и сбило 57-летнего мужчину. Пострадавший получил тяжёлые травмы и погиб в карете скорой помощи.
Месяцем ранее на НПЗ в Мозыре перевернулся автобус.
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Новости Беларуси. 5 ноября около трёх часов дня в Гомеле на одном из предприятий произошёл наезд на мужчину. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома,...
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