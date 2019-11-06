Источник материала: Виртуальный Брест

01-03 ноября в Бресте проходил международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009г.р.





Мероприятие для нашего города редкое!





Приехали команды не только из городов РБ, но и из Калининграда и Санк-Петербурга (женская команда "Аврора").





Брест провёл отличный турнир на достойном уровне!





Команда Бреста одержала победу во всех проведенных матчах. Это просто огромный труд ребят, тренерского коллектива, поддержка и одобрения молодых спортсменов руководством Ледового дворца и спортшколы по хоккею с шайбой г. Брест.





Хоккей - приоритетное спортивное направление в РБ. И ребята очень старались!







