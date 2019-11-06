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В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!
07.11.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
01-03 ноября в Бресте проходил международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009г.р.
Мероприятие для нашего города редкое!
Приехали команды не только из городов РБ, но и из Калининграда и Санк-Петербурга (женская команда "Аврора").
Брест провёл отличный турнир на достойном уровне!
Команда Бреста одержала победу во всех проведенных матчах. Это просто огромный труд ребят, тренерского коллектива, поддержка и одобрения молодых спортсменов руководством Ледового дворца и спортшколы по хоккею с шайбой г. Брест.
Хоккей - приоритетное спортивное направление в РБ. И ребята очень старались!
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В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!
01-03 ноября в Бресте проходил международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009г.р. Мероприятие для нашего города редкое! Приехали команды не только из...
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