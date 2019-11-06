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В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

07.11.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

01-03 ноября в Бресте проходил международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009г.р.

В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

Мероприятие для нашего города редкое!

В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

Приехали команды не только из городов РБ, но и из Калининграда и Санк-Петербурга (женская команда "Аврора").

В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

Брест провёл отличный турнир на достойном уровне!

В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

Команда Бреста одержала победу во всех проведенных матчах. Это просто огромный труд ребят, тренерского коллектива, поддержка и одобрения молодых спортсменов руководством Ледового дворца и спортшколы по хоккею с шайбой г. Брест.

В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

Хоккей - приоритетное спортивное направление в РБ. И ребята очень старались!

В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

В Бресте завершился международный турнир "Кубок развития" по хоккею среди детей 2009г.р. Наши победили!

 
Теги: Брест
 
 
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  01-03 ноября в Бресте проходил международный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2009г.р. Мероприятие для нашего города редкое! Приехали команды не только из...
 
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