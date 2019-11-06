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В России разрабатывают механизм ареста и конфискации криптовалют
07.11.2019 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
МВД России совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должны разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов.
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Информацию о том, что подобная мера обсуждается вместе с другими предложениями по борьбе с ИТ-преступлениями, подтвердил представитель компании Group-IB, которая специализируются на борьбе с киберпреступлениями.
К виртуальным активам, которыми займется МВД России, в первую очередь относятся криптовалюты, объясняет член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. К ним должна будет применяться обычная практика изъятия имущества, считает он.
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МВД России совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должны разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов.
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