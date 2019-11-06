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В России разрабатывают механизм ареста и конфискации криптовалют

07.11.2019 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России разрабатывают механизм ареста и конфискации криптовалют

МВД России совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должны разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов.

Как сообщает РБК, соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда.

Информацию о том, что подобная мера обсуждается вместе с другими предложениями по борьбе с ИТ-преступлениями, подтвердил представитель компании Group-IB, которая специализируются на борьбе с киберпреступлениями.

К виртуальным активам, которыми займется МВД России, в первую очередь относятся криптовалюты, объясняет член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. К ним должна будет применяться обычная практика изъятия имущества, считает он.

«Тенденция постоянного роста числа преступлений с использованием виртуальных активов, незащищенность частных лиц от данного вида преступных посягательств, конечно, диктуют необходимость разработки механизмов правового регулирования и контроля за оборотом виртуальных активов», — говорит руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская. Хакеры, которые взламывают компьютеры пользователей и системы крупных компаний, зачастую требуют заплатить им именно в криптовалюте (с требованием выкупа в биткоинах сталкивались компании как в России, так и в других странах).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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МВД России совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должны разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов.
 
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