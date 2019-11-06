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Латвия готова подстроиться под график Лукашенко

07.11.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Латвия готова не только принять Лукашенко с визитом, но и подстроиться по график белорусского правителя. Впрочем, пока еще даты визита не определены.

Предстоящий визит Лукашенко в Латвию обсуждался сегодня на встрече спикера нижней палаты белорусского парламента Владимира Андрейченко с послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

По словам латвийского дипломата, Латвия готова к визиту и ждет предложений от белорусской стороны по датам.

Андрейченко больше говорил о политических отношениях, намекая на возможную поддержку Беларуси со стороны Латвии в европейских структурах. Латвийского посла в основном интересовали коммерческие аспекты взаимоотношений двух стран.

"Латвия… очень заинтересована во всех вопросах, которые связаны с транзитом и транспортировкой нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений", - сказал Семанис.
 
 
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Латвия готова не только принять Лукашенко с визитом, но и подстроиться по график белорусского правителя. Впрочем, пока еще даты визита не определены.
 
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