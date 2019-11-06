ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сдержанно: первые выводы о парламентских выборах миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

07.11.2019 11:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Миссия наблюдаетелей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ опубликовала промежуточный отчет о ходе выборов в Палату представителей. Он охватывает период работы миссии с 17 октября по 4 ноября.

В отчете отмечается, что беларусские власти проигнорировали ряд существенных рекомендаций ОБСЕ, включая касающиеся состава избирательных комиссий, отмены ограничений на деятельность кандидатов, а также подсчета голосов.

Наблюдатели отмечают, что лишь в немногих участковых избирательных комиссиях присутствуют представители оппозиционных групп, причем их число непропорционально мало.

Избирательный кодекс не менялся с предыдущих выборов, однако были приняты НПА, ограничивающие права на проведение собраний, вероятно имеется в виду постановление Совмина, установившее тариф на услуги милиции при проведении массовых мероприятий.


Было зарегистрировано 560 кандидатов из 703 выдвиженцев. ОБСЕ отмечает избирательное применение законодательства при регистрации кандидатов, а также при последующей отмене регистрации для некоторых из них.

ОБСЕ указывает на сдержанный характер кампании, ограниченное количество мероприятий, зарегулированность многих аспектов избирательной кампании. Кандидаты с одной стороны имеют право на свободное проведение собраний, но это право ограничено для других политических акторов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миссия наблюдаетелей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ опубликовала промежуточный отчет о ходе выборов в Палату представителей. Он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика