Рюмка-удар-рюмка-смерть: во время пьянки сожитель ударил ножом женщину, но они продолжили пить, пока та не умерла

По предварительным данным, около 11.00 часов того же дня во время распития спиртных напитков между женщиной и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого он ножом нанес ей удар. В течение дня сожители продолжили распивать спиртное, за медицинской помощью они не обращались. Вечером женщине стало плохо, вскоре по месту жительства она скончалась, сообщили в СК.





Следователями осмотрено место происшествия, обнаружен и изъят нож, другие предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда экспертных исследований.





В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть). В настоящий момент подозреваемый допрошен, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Расследование уголовного дела продолжается.