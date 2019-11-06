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Рюмка-удар-рюмка-смерть: во время пьянки сожитель ударил ножом женщину, но они продолжили пить, пока та не умерла

07.11.2019 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 5 ноября в доме в одной из деревень Ивьевского района с проникающим колото-резанным ранением обнаружено тело 35-летней женщины.

По предварительным данным, около 11.00 часов того же дня во время распития спиртных напитков между женщиной и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого он ножом нанес ей удар. В течение дня сожители продолжили распивать спиртное, за медицинской помощью они не обращались. Вечером женщине стало плохо, вскоре по месту жительства она скончалась, сообщили в СК.

Следователями осмотрено место происшествия, обнаружен и изъят нож, другие предметы и объекты, по которым планируется назначение ряда экспертных исследований. 

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть). В настоящий момент подозреваемый допрошен, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.
 
 
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Вечером 5 ноября в доме в одной из деревень Ивьевского района с проникающим колото-резанным ранением обнаружено тело 35-летней женщины.
 
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