В рейтинге владения английским языком Беларусь между Гватемалой и Россией













У жителей Беларуси, как и у россиян, украинцев, уровень владения английским языком низкий. У латвийцев он средний, у литовцев — высокий, а у поляков — очень высокий.





Лучше всех английским языком владеют жители Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Наихудшая ситуация в Ливии, Саудовской Аравии и Кыргызстане.



