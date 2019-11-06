«Кур'ер» посмотрел 40-минутное интервью Андрея Янчевского , которое он дал «Слуцк ТВ». Мы выбрали самые яркие цитаты чиновника. посмотрел 40-минутное, которое он дал «Слуцк ТВ». Мы выбрали самые яркие цитаты чиновника.





«Беспроблемных предприятий быть не может. Всегда есть к чему стремиться. Но я с уверенностью могу назвать, что сегодня успешно работает сахарорафинадный комбинат. И команда, и руководитель, и предприятие. Несмотря на все сложности, которые у них сегодня есть. А там очень большие сложности… Сыродельный комбинат. Сейчас там работает молодая команда. У их предприятия тоже идёт существенная положительная динамика по всем показателям… Льнозавод прошёл полную модернизацию. Туда вложено много денег. Завод постепенно набирает обороты. Не так быстро, как нам хотелось бы, но на это есть объективные причины».





«Проблема создания рабочих мест — это самая главная проблема. Власть должна обеспечить людей работой. И желательно, высокооплачиваемой. Многие предприятия в Слуцке, которые были 5−10 лет назад, переживали не самые лучшие времена. Это „Эмальпосуда“, консервный завод, племптицезавод, крановый завод. Кое-где были сделаны правильные шаги к возрождению предприятий. Как например, племптицезавод, крановый завод… А вот предприятия, как консервный завод или „Эмальпосуда“. Читаю критику в других СМИ и воспринимаю её на себя, но понимаю, что такие предприятия не могли работать дальше. Консервный завод был уже не безопасен. Нужно было дальше клепать горошек, который есть нельзя? Или взять „Эмальпосуду“. Пошли, посмотрели. Это доисторический век, мягко говоря. Всё вручную разливалось по формам… Это было мучение людей, стыд и позор. А не прекрасное предприятие».









«Такие предприятия лучше уже закрыть. Просто думать и создавать новые предприятия. Сегодня ищем потенциальных инвесторов. Они находятся. Сейчас ведётся проработка по строительству завода по производству пектина. Была идея создать фармакологическое предприятие на базе „Калибра“. Но что-то пока люди притормаживают».





«Ничего страшного и фатального в том, что закрываются те предприятия, которые своё отработали, нет. И латать там эти дыры, крыши, уже нет смысла. Лучше взять и построить уже новое предприятие. Мы будем этим заниматься».





«Как правило, рабочий день начинается в 6 утра и заканчивается в 20 вечера. Обед уже как пол ится… Конечно, свободного времени мало. Но жизнь расставляет приоритеты. И семья должна быть на первом месте. И в последнее время я стал больше времени находить на семью».





«Хобби разделяю на две части: спорт и рыбалка/охота… Люблю собирать грибы. Особенно, когда они хорошо растут и их не надо долго ходить искать… Вот тогда отдыхаешь душой и телом… Люблю съездить на рыбалку. Подышать воздухом, посидеть с удочкой вместе с сыном. Вот это здорово».





«У меня трое детей. Старшая дочь и два сына. Дочке Яне — 15 лет, Матвею — 10 лет, а младшему Мирону скоро исполнится шесть лет. Мирона мы в семье называем «слуцак». Потому что он уже как слуцаки: гонорливый, более деловой, продвинутый.









«И учителя, и другие люди, с которыми работаю, говорят, что мои дети скромные. Не кичатся, что их папа руководит районом. И ни разу на этом не сыграли».





«Стресс снимаю в спортзале. Волейбол — любимый вид спорта. Люблю поиграть в пинг-понг. Иногда собираю своих сотрудников и играем в футбол».





«Сегодня высшее образование не соответствует тому высшему образованию, что получали мы или какое было в советском союзе. Тогда это был действительно статус. Сегодня высшее образование — это бизнес. А оно не должно быть бизнесом».





«Что касается молодого начальника отдела архитектуры. Я жду подвижек от него в систематизировании работы отдела. Чтобы у нас не было беготни с проектированием, сбором документации. Как это раньше постоянно происходило. Чтобы всё шло своим чередом. Мы же знаем, что нужно делать: инженерно-транспортную инфраструктуру; строить станции обезжелезивания, дома для многодетных семей; ремонтировать дороги; проводить капитальные ремонты домов. Мы всё это знаем. Так почему нельзя эту работу проектировать на год вперёд. Вот эта цель и задача поставлена перед ним».





«Ели взять вопрос по дорогам, то по району у нас практически решены эти проблемы. В районе у нас практически не осталось разбитых дорог. Немного хуже в этом плане в городе. Там улицы, а не дороги. И они стоят на балансе ЖКХ. Основные средства, которых и так не много, уходят на текущий ремонт городских дорог. И так получилось, что в последние годы на капитальный ремонт дорог денег не планировалось. Сейчас решается вопрос, чтобы максимально запланировать финансовых средств, чтобы „откапиталить“ улицы города и населённых пунктов».





«Я поставил задачу, чтобы в этом году велодорожка появилась хотя бы в новом микрорайоне Чехова. Обещают, что сделают. Хотя сегодня ещё не выполнили. В целом, перед молодым начальником отдела архитектуры поставлена задача, чтобы велодорожек с малым и большим кругом было несколько в Слуцке. В том числе, в исторической части Слуцка».



