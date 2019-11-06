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«Нужно было дальше клепать горошек, который есть нельзя?»
Источник материала: Партизан
Председатель Слуцкого райисполкома рассказал о своей работе.
«Беспроблемных предприятий быть не может. Всегда есть к чему стремиться. Но я с уверенностью могу назвать, что сегодня успешно работает сахарорафинадный комбинат. И команда, и руководитель, и предприятие. Несмотря на все сложности, которые у них сегодня есть. А там очень большие сложности… Сыродельный комбинат. Сейчас там работает молодая команда. У их предприятия тоже идёт существенная положительная динамика по всем показателям… Льнозавод прошёл полную модернизацию. Туда вложено много денег. Завод постепенно набирает обороты. Не так быстро, как нам хотелось бы, но на это есть объективные причины».
«Такие предприятия лучше уже закрыть. Просто думать и создавать новые предприятия. Сегодня ищем потенциальных инвесторов. Они находятся. Сейчас ведётся проработка по строительству завода по производству пектина. Была идея создать фармакологическое предприятие на базе „Калибра“. Но что-то пока люди притормаживают».
«Как правило, рабочий день начинается в 6 утра и заканчивается в 20 вечера. Обед уже как пол ится… Конечно, свободного времени мало. Но жизнь расставляет приоритеты. И семья должна быть на первом месте. И в последнее время я стал больше времени находить на семью».
«У меня трое детей. Старшая дочь и два сына. Дочке Яне — 15 лет, Матвею — 10 лет, а младшему Мирону скоро исполнится шесть лет. Мирона мы в семье называем «слуцак». Потому что он уже как слуцаки: гонорливый, более деловой, продвинутый.
«Стресс снимаю в спортзале. Волейбол — любимый вид спорта. Люблю поиграть в пинг-понг. Иногда собираю своих сотрудников и играем в футбол».
«Что касается молодого начальника отдела архитектуры. Я жду подвижек от него в систематизировании работы отдела. Чтобы у нас не было беготни с проектированием, сбором документации. Как это раньше постоянно происходило. Чтобы всё шло своим чередом. Мы же знаем, что нужно делать: инженерно-транспортную инфраструктуру; строить станции обезжелезивания, дома для многодетных семей; ремонтировать дороги; проводить капитальные ремонты домов. Мы всё это знаем. Так почему нельзя эту работу проектировать на год вперёд. Вот эта цель и задача поставлена перед ним».
«Я поставил задачу, чтобы в этом году велодорожка появилась хотя бы в новом микрорайоне Чехова. Обещают, что сделают. Хотя сегодня ещё не выполнили. В целом, перед молодым начальником отдела архитектуры поставлена задача, чтобы велодорожек с малым и большим кругом было несколько в Слуцке. В том числе, в исторической части Слуцка».
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Председатель Слуцкого райисполкома рассказал о своей работе.
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