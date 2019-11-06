Для тех, кто оплатит дорожный сбор сразу за год, планируют скидку









По его словам, правительство доработало проект указа, чтобы люди могли платить дорожный сбор за месяц или за период, когда активно посещают дачи. Премьер считает этот вариант справедливым. А на сегодняшний день действует несовершенная система, вызывающая нарекания белорусов.





В упомянутом указе предлагается ужесточить ответственность за неуплаченный сбор. Камеры на дорогах будут фиксировать номера автомобилей, которые попадут в базу для проверки.





Если бы все водители платили дорожный сбор, то дорожный фонд имел бы на 50% больше средств, чем сейчас, говорит Румас. А значит, можно было бы значительно увеличить объемы ремонта дорог.