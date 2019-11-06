ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для тех, кто оплатит дорожный сбор сразу за год, планируют скидку

07.11.2019 10:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси для тех, кто платит дорожный сбор сразу за год, планируют скидку. Она составит 20%. Об этом предложении сообщил премьер-министр Сергей Румас, информирует БЕЛТА.



По его словам, правительство доработало проект указа, чтобы люди могли платить дорожный сбор за месяц или за период, когда активно посещают дачи. Премьер считает этот вариант справедливым. А на сегодняшний день действует несовершенная система, вызывающая нарекания белорусов.

В упомянутом указе предлагается ужесточить ответственность за неуплаченный сбор. Камеры на дорогах будут фиксировать номера автомобилей, которые попадут в базу для проверки.

Если бы все водители платили дорожный сбор, то дорожный фонд имел бы на 50% больше средств, чем сейчас, говорит Румас. А значит, можно было бы значительно увеличить объемы ремонта дорог.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси для тех, кто платит дорожный сбор сразу за год, планируют скидку. Она составит 20%. Об этом предложении сообщил премьер-министр Сергей Румас,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Успешные, новость для вас. Раздаем 5 билетов на «Деловой интернет» бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика