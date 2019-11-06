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Вниманию минчан! Вода стала зеленой - звоните в "Минские тепловые сети"
Источник материала: Партизан
Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" проинформировал, что с 18 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года в зоне теплоснабжения котельной "Кедышко", от которой осуществляется теплоснабжение потребителей Советского и Первомайского районов Минска, будет производиться окрашивание сетевой воды флуоресцеином, окрашивающим сетевую воду в светло-зеленый цвет.
"Окрашивание сетевой воды флуоресцеином проводится в целях реализации мероприятий по экономии топлива и снижения затрат на производство и транспорт тепловой энергии, а также для оперативного выявления утечки теплоносителя, нецелевого использования теплоносителя и неплотности водоподогревателей", - разъяснили в организации.
Применение флуоресцеина разрешено органами санитарно-эпидемиологического надзора. Дозирование красителя будет производиться согласно п. 21 "Гигиенических требований к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утвержденных постановлением Минздрава. Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека.
При обнаружении утечек сетевой воды светло-зеленого цвета, либо при окрашивании горячей воды в светло-зеленый цвет, а также при выявлении луж с характерным светло-зеленым цветом просят информировать диспетчерскую службу филиала "Минские тепловые сети" по телефонам +375 17 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.
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Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" проинформировал, что с 18 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года в зоне теплоснабжения котельной "Кедышко", от которой...
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