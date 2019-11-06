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Андрей Арямнов: «Многие спортсмены заслуживают именной улицы в стране»

07.11.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 года по тяжелой атлетике Андрей Арямнов хочет, чтобы в его честь назвали одну из улиц в его родном городе — Борисове.



— Почему бы и нет, собственно? Это не лично моя инициатива: в соцсетях пользователи создали петицию, под которой подписалось много человек. А я поддержал. Хорошая идея. Давно размышляю над тем, как люди придумывают названия улицам. Почему, если есть, скажем, мост — она Мостовая? Или колодец — значит, Колодезная. И так далее. Давайте называть улицы в честь белорусов, которые реально этого заслуживают.

— По-вашему, кто заслуживает именные улицы в нашей стране?

— Многие другие спортсмены, тренеры и представители разных профессий. Стадион в честь Анатолия Капского до сих пор не назвали. Не получилось с ареной, давайте улицу Капского откроем. Тем более после областных «Дажынак» в Борисове появились новые улочки. Надо как-то оживить общественное мнение, чтобы люди зашевелились, начали действовать. Когда сидишь на мягком месте ровно, то ничего не изменится. Нужно собирать единомышленников и продвигать идеи. Бывает и так, что один в поле воин. Главное — желание.


— У вас хватает единомышленников?

— Мне очень повезло, что рядом со мной родственники, друзья, поклонники моего спорта. И они меня поддерживают.
 
 
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Олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 года по тяжелой атлетике Андрей Арямнов хочет, чтобы в его честь назвали одну из улиц в его родном...
 
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