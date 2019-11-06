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Кто бы сомневался: на выезд из Беларуси в Литву и Польшу скопились гигантские очереди

07.11.2019 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы массово поехали за границу на длинные выходные, которые начались сегодня и продлятся до 10 ноября. Гигантские очереди легковых автомобилей скопились на пограничных переходах с Литвой и Польшей.




По данным Госпогранкомитета на 8 утра выезда из Беларуси в Литву ожидало более 420 автомобилей. Самая большая очередь скопилась в Лоше. Здесь на выезд стояло более 140 машин. Очереди в сотню машины наблюдались в Беняконях и Каменном Логе. По 40 автомобилей стояло в Привалке и Котловке.

Выезда в Польшу ожидало под 600 машин. Размер очереди в Брузгах составлял более 170 автомобилей, в Бресте — более 150, в Берестовице и Домачево — более 100, в Песчатке — более 60.

Очереди отмечались даже на границе с Украиной. Более 30 автомобилей стояло в Мокранах и более 20 в Верхнем Теребежкове.

ГПК и ГТК вчера заявили, что усилят дежурные смены на все длинные выходные, однако это, судя по всему, пока не сильно помогло.
 
Теги: Брест
 
 
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Белорусы массово поехали за границу на длинные выходные, которые начались сегодня и продлятся до 10 ноября. Гигантские очереди легковых автомобилей скопились на...
 
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