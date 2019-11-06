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Под Борисовом Nissan вылетел на встречку под Mercedes: один человек погиб, среди пострадавших - ребенок
Источник материала: Tut.by
В Борисовском районе один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двоим из них, в том числе семилетнему ребенку, понадобилась госпитализация. Подробности
Авария произошла 6 ноября около полуночи на 430-м км трассы М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» в Борисовском районе вблизи деревни Дубовый Лог.
По предварительной информации, водитель автомашины Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.
От полученных повреждений пассажирка Nissan скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Травмы различной степени тяжести получили четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе 7-летнему ребенку, понадобилась госпитализация.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС, медики.
В отношении водителя Nissan Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).
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Под Борисовом Nissan вылетел на встречку под Mercedes: один человек погиб, среди пострадавших - ребенок
Двоим из них, в том числе 7-летнему ребенку, понадобилась госпитализация.
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