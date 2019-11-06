Под Борисовом Nissan вылетел на встречку под Mercedes: один человек погиб, среди пострадавших - ребенок

Источник материала: Tut.by

В Борисовском районе один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двоим из них, в том числе семилетнему ребенку, понадобилась госпитализация. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла 6 ноября около полуночи на 430-м км трассы М-1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации» в Борисовском районе вблизи деревни Дубовый Лог.

По предварительной информации, водитель автомашины Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.

От полученных повреждений пассажирка Nissan скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Травмы различной степени тяжести получили четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе 7-летнему ребенку, понадобилась госпитализация.









На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС, медики.

В отношении водителя Nissan Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).